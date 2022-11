Elon Musk tente malgré tout d'ouvrir une nouvelle voie pour la dernière entreprise de sa longue liste, même s'il a manifestement du mal à maintenir à flot un navire en perdition, beaucoup suggérant qu'il n'a que lui-même à blâmer pour les problèmes actuels.Environ 41 % des milléniaux basés au Royaume-Uni qui ont répondu à une enquête récente ont déclaré qu'ils pourraient cesser d'utiliser Twitter en raison de la prise de contrôle de la plateforme de médias sociaux par Musk.La plupart des plateformes de médias sociaux ont connu une baisse d'intérêt de la part des jeunes, Twitter étant particulièrement sujet à la migration des utilisateurs. En 2016, Twitter était utilisé par 51 % des milléniaux et 42 % de la génération Z. Ces chiffres ont maintenant diminué à 32 % et 28 % respectivement, ce qui indique que les médias sociaux deviennent moins populaires.La personnalité abrasive de Musk et son approche de la gestion de l'entreprise peuvent aliéner encore plus de personnes, et la vie privée et la sécurité semblent être des questions primordiales qui les préoccupent. De nombreuses décisions prises par Musk ont été hâtivement annulées, comme celle de licencier les personnes qui n'étaient pas prêtes à faire des heures supplémentaires pour restaurer Twitter après son rachat.Maintenant que Musk est l'unique propriétaire de Twitter, cette saga controversée va probablement se poursuivre. Musk s'est déjà exprimé sur le fait qu'il se sentait surmené, et il a également suggéré de se retirer du rôle de PDG et d'engager quelqu'un d'autre à sa place. Il sera intéressant de voir ce que l'avenir réserve à Twitter et à Musk, d'autant que la bulle technologique commence à éclater.Source : Fair Betting SitesQue pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Que pensez-vous de la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk ?Envisagez-vous de quitter Twitter ? quelles en sont les raisons ?