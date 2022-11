Musk et son équipe seraient terrifiés à l'idée d'un sabotage

Sa position sur le télétravail

Face à l’ultimatum, les réactions divergent

Conclusion

Un autre exode d'employés est en cours chez Twitter, car de nombreux travailleurs ont rejeté les conditions proposées par Elon Musk pour rester dans l'entreprise, choisissant plutôt de partir. Des centaines d'employés restants de Twitter ont démissionné avant la réinitialisation culturelle « extrêmement hardcore » de l'entreprise par Elon Musk, selon des messages internes sur Slack et des tweets d'employés. Des employés de Twitter ont commencé à poster l'émoji de salut, qui est devenu un signal indiquant que quelqu'un quitte l'entreprise. Dans la foulée, Musk a envoyé de nouveaux courriels aux employés de Twitter : Musk met au défi les managers d'approuver le travail à distance à leurs propres risques.Cette nouvelle purge dans les rangs de Twitter intervient après que Musk a récemment licencié des dizaines d'employés qui l'ont critiqué ou se sont moqués de lui dans des tweets et des messages internes. Musk a ensuite fixé la date limite de jeudi à 17 heures, heure américaine, pour que tous les employés répondent "oui" sur un formulaire Google s'ils veulent rester pour ce qu'il appelle "Twitter 2.0" ; sinon, vendredi serait leur dernier jour de travail et ils recevront une indemnité de départ. Après l'expiration du délai, des centaines d'employés ont rapidement commencé à poster des messages d'adieu et des émojis de salut dans le Slack de Twitter, annonçant qu'ils avaient dit non à l'ultimatum de Musk.Twitter comptait environ 2 900 employés restants avant la date limite de jeudi, à cause d'Elon Musk qui a licencié sans cérémonie environ la moitié de l'effectif de 7 500 personnes lorsqu'il a pris les rênes de l'entreprise et aux démissions qui ont suivi. Les employés restants et ceux qui ont quitté Twitter ont déclaré que, compte tenu de l'ampleur des démissions cette semaine, ils s'attendent à ce que la plateforme commence à se briser bientôt. L'un d'entre eux a déclaré qu'ils ont vu des « ingénieurs légendaires » et d'autres qu'ils admirent partir les uns après les autres. « On a l'impression que toutes les personnes qui ont rendu cet endroit incroyable sont en train de partir. Il sera extrêmement difficile pour Twitter de s'en remettre, peu importe à quel point les gens qui restent essaient d'être hardcore », a déclaré l'employé de Twitter.De multiples équipes d'ingénierie « cruciales » au sein de Twitter ont démissionné complètement ou presque, a déclaré un autre employé qui a requis l'anonymat pour parler étant donné qu'il n'a pas la permission de Musk. Par exemple, l'équipe qui maintient les bibliothèques du système central de Twitter que chaque ingénieur de l'entreprise utilise est partie après jeudi. « Vous ne pouvez pas faire fonctionner Twitter sans cette équipe », a déclaré l'employé.Selon le rédacteur en chef de Platformer, Twitter « a alerté les employés qu'avec effet immédiat, tous les immeubles de bureaux sont temporairement fermés et l'accès par badge est suspendu ». Les bureaux de Twitter devraient rouvrir lundi à tout ce qui reste de ses effectifs. : « Les bureaux rouvriront le 21 novembre. En attendant : "Veuillez continuer à vous conformer à la politique de l'entreprise en vous abstenant de discuter des informations confidentielles de l'entreprise sur les réseaux sociaux, avec la presse ou ailleurs" ».Zoë Schiffer a indiqué que « Jusqu'à présent, aucun [compte professionnel] d'employé de Twitter n'a été désactivé, même ceux qui ont publiquement démissionné. Musk et son équipe n'ont recueilli que la liste des "oui" - des employés qui ont déclaré vouloir faire partie de Twitter 2.0. Ils essaient toujours de savoir qui est sorti ».Aucun motif n'a été rendu public, mais Zoë Schiffer a poursuivi en rapportant « Nous entendons dire que c'est parce qu'Elon Musk et son équipe sont terrifiés à l'idée que les employés sabotent l'entreprise. De plus, ils essaient toujours de déterminer pour quels employés de Twitter ils doivent couper l'accès ».Le nombre exact de membres du personnel qui ont survécu à l'élimination de Musk au début du mois - et ont choisi de ne pas démissionner dans les jours qui ont suivi - n'est pas clair, mais les estimations tournaient autour de 3 000 travailleurs juste avant la date limite, selon un journaliste. Plusieurs équipes d'ingénierie « critiques » ont démissionné dans leur intégralité jeudi, selon lui. Parmi ceux qui étaient partis figuraient l'ingénieur Web en chef de Twitter et l'équipe de concepteurs derrière le désastreux service d'abonnement Blue de Musk.« Cela va ressembler à une entreprise très différente demain », a-t-elle tweeté.Un ancien employé a déclaré jeudi au Washington Post que l'éviscération de la main-d'œuvre avait laissé plusieurs systèmes intégrés au fonctionnement de la plate-forme à deux, un ou zéro ingénieur. « Je connais six systèmes critiques qui n'ont plus d'ingénieurs », a déclaré un ancien employé. « Il n'y a même plus un squelette d'équipe qui gère le système. Il continuera à rouler en roue libre jusqu'à ce qu'il se heurte à quelque chose, puis il s'arrêtera ».Musk a tweeté une réponse apparente au chahut. «*Comment fait-on une petite fortune dans les médias sociaux*?*Commencez par un grand ».Dans la journée de jeudi, alors que la direction semblait se démener pour éviter de perdre trop de travailleurs à cause de l'ultimatum, Musk a envoyé un courriel au personnel pour clarifier sa position sur le travail à distance : « En ce qui concerne le travail à distance, il suffit que votre responsable prenne la responsabilité de s'assurer que vous apportez une excellente contribution. Il est également attendu que vous ayez des réunions en personne avec vos collègues à une fréquence raisonnable, idéalement une fois par semaine, mais pas moins d'une fois par mois ».Vingt minutes plus tard, Musk a envoyé un courriel de suivi disant : « Au risque d'énoncer une évidence, tout responsable qui prétend faussement que quelqu'un qui lui rend compte fait un excellent travail ou qu'un rôle donné est essentiel, qu'il soit à distance ou non, sera sorti de l'entreprise ».Si de précédents messages semblaient adoucir la position de Musk : « si vous pouvez vous présenter au bureau et que vous ne vous y présentez pas, démission acceptée », la réalité est que Musk avait précédemment suggéré qu'il allait prendre la responsabilité de refuser les demandes de travail à distance. « Les managers m'enverront les listes d'exceptions pour examen et approbation », a-t-il écrit le 10 novembre, le lendemain de sa première séance de questions-réponses avec les employés. Mais maintenant, il dit à ces managers que toute personne qui défend un travailleur à distance met sa tête sur le billot, elle aussi.Il est donc dans l'intérêt de tous les responsables de Twitter de dire non aux demandes de travail à distance, même s'ils pensent qu'elles sont méritées. Et de cette façon, Musk n'aura pas à dire non lui-même. D'ailleurs, un employé handicapé poursuit actuellement Twitter pour l'interdiction du travail à distance par Musk.Twitter était autrefois la première entreprise à proposer le travail à distance. En mai 2020, l'entreprise a annoncé que ses employés pouvaient travailler à domicile « pour toujours ». Lorsqu'elle a rouvert ses bureaux en mars 2022, le PDG de l'époque, Parag Agrawal, a réaffirmé que le travail à domicile « pour toujours » sera toujours une option.La décision de lancer un ultimatum est intervenue après que Musk, au début du mois, a licencié la moitié du personnel de Twitter, réduisant ses effectifs à environ 3 700 employés, et a également supprimé de nombreux travailleurs contractuels de Twitter. Il a pareillement écarté les dirigeants de l'entreprise et dissous le conseil d'administration. Musk a aussi récemment licencié certains employés pour l'avoir critiqué dans des tweets ou sur des canaux Slack internes.« Je ne veux pas rester dans les parages pour construire un produit qui est empoisonné de l'intérieur et de l'extérieur. Tout le monde a un prix jusqu'à un certain point et cette indemnité de licenciement me donne un certain confort pour chercher un meilleur environnement dans le temps malgré l'économie », a déclaré l'un des employés qui prévoient de rejeter l'ultimatum, il a requis l'anonymat pour ne pas mettre en péril l'indemnité de départ. Cet employé a déclaré que la direction semble maintenant s'inquiéter du nombre de personnes qui prévoient de partir et qu'elle « se démène » pour convaincre les talents de rester.Un employé récemment licencié qui reste en contact avec d'anciens collègues a déclaré que tous ceux à qui ils avaient parlé prévoyaient de rejeter l'ultimatum de Musk et de quitter l'entreprise. « Les gens ne peuvent pas négliger les moqueries publiques et le licenciement d'autres employés. Dans la même veine, ils ne peuvent pas négliger ou se sentir à l'aise de travailler pour quelqu'un qui a géré les dernières semaines de la manière dont Elon l'a fait… Les gens ne veulent pas sacrifier leur santé mentale et leur vie de famille pour rendre l'homme le plus riche du monde plus riche », a déclaré l'ancien employé.Mais la décision pourrait ne pas être aussi facile à prendre pour d'autres. L'ultimatum intervient dans une période difficile pour l'industrie technologique, après des licenciements massifs et des annonces de gel des embauches dans de nombreuses grandes entreprises, dont Meta, Amazon et Lyft. Les employés d'autres pays travaillant aux États-Unis risquent également de perdre leur visa de travail s'ils quittent l'entreprise. Un autre employé a déclaré jeudi qu'il prévoyait de rester dans l'entreprise « parce que le changement est rarement influencé de l'extérieur ».Le remaniement susceptible de résulter de l'ultimatum sera le dernier élément de la « restructuration organisationnelle fondamentale » consécutive à la prise de contrôle par Musk, a-t-il déclaré mercredi à un tribunal du Delaware lors d'un procès sur son régime de rémunération de Tesla.Les employés de Twitter étaient environ 7 500 lorsque Musk a pris les rênes début novembre, suite à son acquisition de 44 milliards de dollars. Presque immédiatement, il s'est mis à licencier environ la moitié de la main-d'œuvre. Plusieurs cadres supérieurs ont démissionné peu de temps après.« J'ai l'impression que toutes les personnes qui ont rendu cet endroit incroyable partent », a déclaré jeudi un membre du personnel de Twitter à un média. « Il sera extrêmement difficile pour Twitter de se remettre d'ici, peu importe à quel point les personnes qui restent essaient de se donner à fond ».Source : Zoë Schiffer Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Que pensez-vous de la décision d'Elon Musk de fermer temporairement les bureaux de Twitter ?