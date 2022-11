Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, est connu pour son dégoût vis-à-vis du télétravail et pour imposer une culture de travail "hardcore" aux employés sous ses ordres. En juin, Musk a supprimé le télétravail au sein de Tesla et a ordonné à son personnel de direction de travailler au minimum 40 heures par semaine depuis son bureau ou de prendre congé. Et les derniers développements chez Twitter montrent que les employés de l'entreprise n'échapperont pas à cette forme de management. Dès son arrivée à la tête de Twitter, Musk a supprimé le travail à distance qu'il considère comme une simple excuse pour ne pas se présenter au travail.Dans un courriel envoyé aujourd'hui à minuit, Musk a lancé un ultimatum aux employés : « s'engager à adopter une culture "hardcore" chez Twitter ou partir avec des indemnités de licenciement ». Musk a demandé aux employés de Twitter de signer un formulaire en ligne avant jeudi 17h (heure de l'Est) et de s'engager à travailler "de longues heures à une intensité élevée". Si les employés refusent de signer le formulaire, ils seront licenciés et recevront trois mois d'indemnités. Dans le message, Musk a décrit un "Twitter 2.0" qui sera dirigé par des ingénieurs, "ceux qui écrivent du bon code" jouant un rôle plus important au sein de l'entreprise.« Si vous êtes sûr de vouloir faire partie du nouveau Twitter, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous », peut-on lire dans l'e-mail adressé à l'ensemble du personnel, qui renvoie à un formulaire en ligne. Musk a déclaré que Twitter "devra être extrêmement dur" à l'avenir. « Cela signifiera travailler de longues heures à haute intensité. Seules des performances exceptionnelles constitueront une note de passage », a-t-il dit. Selon les analystes, l'e-mail d'engagement, associé à une nouvelle politique imposant un retour au bureau, devrait conduire à encore plus d'attrition dans une entreprise dont Musk avait déjà réduit le personnel de moitié.Cette annonce intervient également après que la première fonctionnalité majeure de Musk, Twitter Blue Verified, a été interrompue pendant que la société examine les problèmes survenus lors de son lancement. Lancé il y a une semaine, ce produit permet aux utilisateurs d'obtenir une icône bleue cochée à côté de leur nom pour un coût de 7,99 dollars par mois, promet de réduire de moitié le nombre de publicités qu'ils voient et de donner une plus grande visibilité à leurs messages. Mais vendredi, l'option a disparu au milieu d'une vague de faux comptes se faisant passer pour tout le monde, du président Biden à la star du basket LeBron James.Les inscriptions ont été suspendues jeudi soir et Musk a annoncé que le service ne sera pas "relancé" avant le 29 novembre "pour s'assurer qu'il est solide comme un roc". Mais au sein de Twitter, le personnel a profité de ces deux semaines supplémentaires pour faire un bilan du lancement, en essayant de comprendre pourquoi les usurpations d'identité ont échappé à tout contrôle. Musk n'aurait pas tenu compte des avertissements internes concernant son système de vérification payant. Cette semaine, Musk a admis avoir licencié un ingénieur pour l'avoir corrigé sur Twitter. D'autres qui se sont plaints auraient également été licenciés.Les utilisateurs intensifs sont les plus susceptibles de s'abonner, mais ils constituent également la principale base publicitaire de l'entreprise, un facteur clé de revenus. Selon un document interne, Twitter devrait facturer 44 dollars par mois pour récupérer la valeur publicitaire générée par le segment supérieur des utilisateurs intensifs américains s'il ne comptait que sur les abonnements. Selon le document, plus l'utilisateur est actif, plus le prix de l'abonnement doit être élevé. Pendant ce temps, ceux qui se sont abonnés à Blue Verified étaient souvent des comptes faisant la promotion de la politique de droite et de la spéculation sur les cryptomonnaies.Selon des personnes au fait des affaires internes de Twitter, environ 150 000 utilisateurs étaient abonnés à Twitter Blue - qui englobe Blue Verified - au moment de la pause. Ce chiffre est corroboré par les données internes sur les tweets des comptes vérifiés et une analyse externe. Cela ne représente que 0,06 % des quelque 250 millions de personnes qui, selon les estimations, utilisent Twitter chaque jour. Selon les estimations, ce nombre d'abonnés ne rapporterait que 14,4 millions de dollars par an, tout en menaçant les revenus publicitaires générés par les utilisateurs intensifs qui paient pour Twitter Blue et qui verront moins de publicités.Ce compromis aurait été mis en garde dans le document interne précédant le rachat par Musk. Ce dernier doit en effet trouver des moyens de générer de nouvelles sources de revenus, car après le rachat, Twitter devrait devoir environ 1 milliard de dollars d'intérêts annuels, en plus de récupérer les investissements de ses nombreux partenaires financiers qui sont intervenus dans la transaction. Mais les annonceurs se montrent déjà méfiants, ce qui s'est aggravé le mois dernier lorsque Musk a tweeté un article conspirationniste sur l'attentat contre le mari de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, Paul Pelosi.La débâcle de Blue Verified, où de grandes marques ont été usurpées, n'a fait qu'ajouter à leurs préoccupations. Ainsi, Eli Lilly le géant de l'industrie pharmaceutique, a interrompu ses dépenses publicitaires sur le site, ce qui pourrait avoir coûté des millions à Twitter. D'autres entreprises - dont General Motors, Volkswagen et General Mills - ont déclaré qu'elles interrompaient leurs dépenses publicitaires après l'arrivée de Musk au pouvoir. Certaines marques ont agi de concert avec les appels lancés par des groupes de défense des droits civils. Cela dit, Musk s'est également intéressé à d'autres modèles d'abonnement et à d'éventuels paywalls.