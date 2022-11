7 1

Avec ça qui se trame, on va finir par avoir 2 codes PIN, un pour déverrouiller le téléphone, un pour l'effacer/avoir un honey pot/...En plus, on peut penser ne rien avoir à cacher mais il pourrait y avoir des cas où on nous cherche des poux :- photo de ses enfants à la piscine qui s'amuse et se retrouver accuser de pédophilie- être victime de chantage de la part de policiers peut scrupuleux si il y avait des éléments sur une quelconque liaison- être accusé de terrorisme car on n'est pas content de ce qu'il se passe dans les hautes instances et on aurait écrit sa pensée- vol de données personnelles (billets de concert dans la boite mail par exemple ou autre élément)- ...Lutter contre le crime est louable mais ça dérape sur la façon de faire.Je préférerais voir les forces de l'ordre faire plus de patrouilles, être informé avec du porte à porte ponctuellement de choses qui se passent dans le coin (et donc rendre le côté humain aux forces de l'ordre, instaurer un climat de confiance). A chaque fois que je me retrouve dans la circulation avec une voiture de police/gendarmerie derrière moi, je me mets à stresser car je me demande si j'ai pas fais par erreur une infraction au code de la route.On voit aussi rarement les entités riches/avec du pouvoir/avec des relations être punies pour leur crimes/abus... j'ai donc l'impression que la "justice" ne s'applique pas à certains.