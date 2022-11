L'approche de Twitter avant la prise de contrôle d'Elon Musk

Twitter devrait avoir du mal à faire appliquer la politique d'intégrité électorale

Le Twitter d'Elon Musk a retiré certains outils de modération de contenu et d'application des politiques à certains employés avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Cette décision affecte la plupart des employés qui font partie de l'organisation Trust and Safety de Twitter, a rapporté Bloomberg mardi, citant des sources anonymes. Les membres du personnel ne sont pas en mesure de traiter et de discipliner les comptes d'utilisateurs qui violent les règles de Twitter concernant les discours de haine et la désinformation, à moins qu'ils n'impliquent un préjudice, selon le rapport.Twitter utilise toujours des outils de modération de contenu automatisés et des sous-traitants tiers pour empêcher la propagation de fausses informations et de messages incendiaires pendant que les employés de Twitter examinent les violations très médiatisées, a déclaré Bloomberg.Selon Bloomberg News, Twitter a considérablement réduit son personnel de modération de contenu approuvé pour accéder à un tableau de bord qui enregistre le contenu automatisé et signalé par l'utilisateur qui nécessite un examen humain avant que le contenu ne soit restreint. Habituellement, des centaines d'employés utiliseraient le tableau de bord, examinant le contenu pour appliquer manuellement les actions dictées par la politique de Twitter, telles que l'interdiction ou la restriction de comptes. Depuis la semaine dernière, deux initiés de l'équipe de sécurité de Twitter ont déclaré à Bloomberg que le nombre total avait été réduit à environ 15 employés.Les violations de politique examinées manuellement sont généralement les violations les plus médiatisées, y compris celles qui pourraient entraîner des dommages réels, ont déclaré les employés de Twitter à Bloomberg.Yoel Roth, responsable de la sécurité sur Twitter, a réagi à l'article de Bloomberg dans un tweet : « C'est exactement ce que nous (ou n'importe quelle entreprise) devrions faire au milieu d'une transition d'entreprise pour réduire les opportunités de risque d'initié. Nous appliquons toujours nos règles à grande échelle ».Vendredi, après avoir conclu son acquisition de Twitter, Musk a déclaré qu'il prévoyait de former un « conseil de modération de contenu », sans divulguer de détails tels que qui en ferait partie ou ce qu'il ferait. Le PDG de Tesla a ajouté qu'il ne prendrait aucune « décision majeure sur le contenu » ni ne rétablirait les comptes précédemment interdits avant que le conseil ne commence ses travaux.Mi-août, Twitter a annoncé un certain nombre de mesures. En voici un extrait :En tant qu'élément clé des règles de Twitter, depuis 2018, notre politique d'intégrité civique a aidé les gens à trouver des informations crédibles lors d'élections et d'autres processus civiques, notamment aux Philippines, au Kenya, en Australie, au Brésil et en Inde, cette année seulement.Aujourd'hui, comme nous le faisons avant d'autres élections mondiales, nous activons l'application de notre politique d'intégrité civique pour les élections de mi-mandat américaines de 2022.La politique d'intégrité civique couvre les types les plus courants d'informations trompeuses préjudiciables sur les élections et les événements civiques, telles que*: les allégations sur la façon de participer à un processus civique comme la façon de voter, le contenu trompeur destiné à intimider ou dissuader les gens de participer à l'élection, et des allégations trompeuses destinées à saper la confiance du public dans une élection - y compris de fausses informations sur le résultat de l'élection. Les tweets avec ce contenu peuvent être étiquetés avec des liens vers des informations crédibles ou un contexte utile, et Twitter ne recommandera ni n'amplifiera ce contenu dans les zones du produit où Twitter fait des recommandations. Les utilisateurs de Twitter verront une invite avant d'aimer ou de partager des tweets étiquetés, et dans les cas où il existe un risque de préjudice associé à la déclaration fausse ou trompeuse, le Tweet peut ne pas être aimé ou partagé pour empêcher la diffusion des informations trompeuses.Les faux comptes qui déforment l'affiliation à un candidat ou à un élu sont interdits en vertu de notre politique existante sur les identités trompeuses - et nous restons vigilants contre les tentatives potentielles de manipulation coordonnée. Et pendant cette période électorale, et tout au long de l'année, nous continuons d'appliquer nos politiques de sécurité, y compris pour les comportements ciblant les travailleurs électoraux.À la fin de l'année dernière, nous avons testé de nouvelles étiquettes d'informations trompeuses et avons obtenu des résultats prometteurs. Les nouvelles étiquettes ont augmenté les taux de clics de 17*%, ce qui signifie que davantage de personnes cliquaient sur les étiquettes pour lire le contenu démystifiant. Nous avons également constaté des baisses notables de l'engagement avec les Tweets étiquetés avec le nouveau design*: -13*% dans les réponses, -10*% dans les Retweets et -15*% dans les J'aime.Twitter veut permettre aux électeurs de trouver des informations fiables sur la façon de s'inscrire, de voter et les choix sur leur bulletin de vote. Pour faciliter la recherche de nouvelles fiables et d'informations précises sur la participation au processus civique, nous lançons un certain nombre de mises à jour de produits.Bien que cette décision semble être une étape nécessaire, selon Roth, pour réduire les risques alors que la propriété de Twitter change de mains, le moment pourrait avoir des conséquences réelles lors des élections de cet automne. Des initiés de Twitter ont déclaré à Bloomberg que certains membres du personnel avaient accès au tableau de bord lors de l'élection présidentielle brésilienne, mais seulement « dans une capacité limitée ». Des experts surveillant les élections au Brésil ont déclaré que Twitter ne faisait déjà pas assez pour empêcher la propagation de la désinformation, avant même que Musk ne prenne le relais.Avant l'élection présidentielle brésilienne, le président sortant Jair Bolsonaro a commencé à semer le doute quant à l'intégrité de l'élection, tout comme Donald Trump l'a fait avant son bannissement de Twitter. Depuis la défaite de Bolsonaro, Human Rights Watch a rapporté que « des personnes comptant des centaines de milliers de followers ont affirmé que le décompte était frauduleux ». À titre d'exemple, l'agence non gouvernementale internationale a mis en évidence un tweet problématique qui est toujours en place et compte 30 000 likes. Les médias ont confirmé que le tweet n'avait pas été signalé par Twitter comme nécessitant un lien vers « des informations crédibles ou un contexte utile » (à l'instar d'un lien vers les résultats réels des élections) comme la politique de Twitter semblerait le dicter.Les comptes populaires diffusant de fausses nouvelles qui ne sont pas modérées peuvent inquiéter le public, c'est pourquoi Twitter s'est efforcé d'étendre sa politique d'intégrité électorale au cours des cinq dernières années. Lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, des chercheurs ont rapporté dans Science que sur Twitter, « seulement 1% des individus représentaient 80% des expositions aux fausses sources d'information ».Twitter n'a pas répondu à une demande de commenter la manière dont le gel actuel du code logiciel pourrait avoir un impact sur la capacité de l'entreprise à appliquer sa politique d'intégrité électorale. Les employés de l'équipe de confiance et de sécurité de Twitter ont déclaré à Bloomberg qu'ils « pensaient que l'entreprise serait à court de personnel pour appliquer les politiques à l'approche des élections américaines de mi-mandat du 8 novembre ». Dans une lettre aux annonceurs, Musk a déclaré que bien que son achat de Twitter ait été motivé pour empêcher la polarisation et aider l'humanité, il comprend que l'échec est une « possibilité très réelle ».Dans le contexte de ces élections, des trolls anonymes ont spammé Twitter avec des discours de haine depuis que Musk a pris le pouvoir. Le Washington Post a rapporté que leur intention était de faire le plus de dégâts possible pour accueillir Elon en tant que nouveau propriétaire du service.La montée de la haine n'est pas due à des changements de politique spécifiques, a tweeté Musk. « Pour être très clair, nous n'avons encore apporté aucune modification aux politiques de modération de contenu de Twitter », a-t-il écrit. Dans un tweet précédent, il a annoncé qu'il formerait un conseil de modération de contenu dans le cadre de sa réinvention de Twitter.Sources : Twitter Pensez-vous que restreindre l'accès aux outils de modération dans un premier temps est une bonne idée malgré le contexte ? Pourquoi ?