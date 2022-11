Le message a été récemment mis en avant sous la forme d'un tweet samedi. C'est là que le milliardaire et propriétaire de l'entreprise a affirmé qu'il était ouvert à l'idée de permettre aux gens de publier de longues vidéos et de gros tweets.Une personne a profité de l'occasion pour demander au milliardaire s'il était ouvert à l'idée de se débarrasser des limites de caractères ou peut-être d'en permettre une grande expansion. Musk a répondu par l'affirmative et a déclaré qu'à l'heure actuelle, Twitter est limité à 280 caractères.À l'heure actuelle, les vidéos sont limitées à deux minutes et 20 secondes sur l'application. Au mois de mars, Musk a lancé un sondage auprès de ses followers pour savoir s'ils acceptaient ou non d'être assistés par l'algorithme de la plateforme.Musk a également profité de l'occasion pour faire part de quelques-unes de ses préoccupations à ce sujet. Il s'inquiète de l'effet que l'algorithme de l'application aura sur le discours public. Il sait que personne ne serait en mesure de savoir ce qui se passe réellement.D'autres rapports indiquent qu'Elon Musk est prêt à étendre le fameux bouton d'édition à tous. Il estime que le moment est venu de généraliser cette fonctionnalité.Le nouveau propriétaire de Twitter a également abordé en détail des questions telles que la possibilité d'offrir davantage de fonctionnalités aux membres Blue exclusifs de Twitter. Mais cela coûterait 20 dollars et leur donnerait également le statut de marque d'authentification. Il s'agit là d'un monde à part, à part de la coche de vérification que l'on voit pour diverses personnalités publiques.La semaine dernière, il a été question que Musk tweete davantage sur son entreprise et qu'il fasse place à un conseil de surveillance appelé "conseil de modération du contenu" qui aiderait à mieux réguler les comptes et le contenu.Jusqu'à présent, aucun changement n'a eu lieu en ce qui concerne les politiques de modération du contenu de la plateforme. Et ce, malgré les nombreuses spéculations concernant le rétablissement de comptes sur l'application après leur interdiction dans le passé.Elon Musk a également réfuté récemment toutes sortes d'allégations concernant le licenciement d'employés d'ici le 1er novembre, qui, selon le New York Times, était prévu pour éviter de verser des millions de dollars aux employés sous forme d'attribution d'actions à titre de compensation.Rappelez-vous que les licenciements ont été annoncés par le propriétaire de la société avant l'acquisition et qu'ils devaient comprendre la suppression de 75 % des effectifs. Des cadres supérieurs et le PDG ont déjà quitté l'entreprise.Source : Elon MuskQu'en pensez-vous ?