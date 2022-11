Elon Musk a assuré à la Commission européenne que Twitter se conformerait aux règles européennes strictes en matière de contrôle du contenu illégal en ligne

Cet absolutiste de la liberté d'expression a accepté de rencontrer M. Breton, ancien ministre français des finances, dans les semaines à venir, ont déclaré deux responsables européens.L'échange a eu lieu après que Breton a pris Twitter pour mettre en garde Musk contre la nouvelle législation européenne vendredi.", a tweeté Breton vendredi.Les législateurs de l'UE ont approuvé cet été les règles historiques visant à contrôler les géants de la technologie, qui obligeront les plateformes en ligne à faire davantage pour surveiller les contenus illégaux sur Internet, les grandes plateformes devant avoir plus de modérateurs que les petites.Les entreprises s'exposeront à des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial en cas d'infraction à la loi sur les services numériques.Les assurances données par M. Musk semblent indiquer une attitude pragmatique de la part du PDG du constructeur de voitures électriques Tesla, qui a déjà exprimé son souhait de voir Twitter limiter le contenu.Musk a jusqu'à présent donné peu de détails sur la manière dont il dirigera l'entreprise après son rachat pour 44 milliards de dollars.Il a déclaré qu'il prévoyait de supprimer des emplois, laissant les 7 500 employés de Twitter inquiets pour leur avenir. Il a également déclaré jeudi qu'il n'avait pas acheté Twitter pour gagner plus d'argent mais "".Breton et Musk s'étaient rencontrés en mai, et les deux avaient alors signalé un accord sur le respect de la réglementation européenne.Dans une vidéo publiée sur Twitter par Breton après leur rencontre de mai, le fonctionnaire européen dit avoir expliqué la loi sur les services numériques à Musk.", a déclaré Breton.", a répondu Musk dans la vidéo de mai.Source : Elon MuskQu'en pensez-vous ?