", a écrit M. Diamond.Jeffrey Goodman, avocat de la mère de la jeune fille, Tawainna Anderson, a déclaré dans un communiqué que la famille allait "".TikTok n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.Anderson a poursuivi TikTok et sa société mère chinoise ByteDance Inc en mai, affirmant que l'algorithme de la société a montré à sa fille, Nylah Anderson, une vidéo suggérant le défi du blackout.En décembre 2021, Nylah a tenté de relever le défi du black-out à l'aide d'une lanière de sac à main suspendue dans le placard de sa mère, perdant connaissance et subissant de graves blessures, selon la plainte. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital mais est décédée cinq jours plus tard.TikTok et ByteDance ont demandé le rejet de l'affaire, affirmant qu'en vertu de l'article 230 du Communications Decency Act, ils ne pouvaient être tenus pour responsables de la publication de contenus de tiers. Diamond, tout en déclarant que les circonstances étaient "tragiques", a accepté.TikTok et d'autres sociétés de médias sociaux, notamment Meta Platforms, société mère de Facebook et d'Instagram, et Alphabet Inc, société mère de YouTube, font l'objet d'un nombre croissant de poursuites dans tout le pays, qui cherchent à les tenir pour responsables de l'accoutumance des jeunes à leurs produits et, dans certains cas, de dommages tels que des troubles de l'alimentation, l'automutilation et le suicide.Au début du mois, une commission judiciaire fédérale a regroupé des dizaines de ces affaires dans un nouveau délit de masse devant un tribunal fédéral d'Oakland, en Californie.Source : Paul Diamond, juge de district américain à PhiladelphieQu'en pensez-vous ?TikTok devrait-elle être poursuivie pour le décès de ces nombreux jeunes suite au "blackout challenge" ?