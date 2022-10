TikTok a connu un succès rapide ces 4 dernières années et compte aujourd'hui 4,6 milliards d'utilisateurs actifs

Aujourd'hui, le nombre d'utilisateurs actifs de la principale application de médias sociaux s'élève à près de 4,6 milliards et, pour mettre ce chiffre en perspective, il représente près de 60 % de la population mondiale.les experts affirment que ce chiffre va très certainement passer à environ 6 milliards en 2027, comme le suggèrent les chiffres projetés par Statista Advertising & Media Outlook.Le moment où elle a atteint la barre du milliard d'utilisateurs actifs s'est produit lorsque la pandémie a provoqué une énorme explosion dans le monde numérique.C'est à ce moment-là que TikTok avait dépassé Instagram en termes de chiffres d'utilisateurs en 2021. Maintenant, les projections estimées pour les taux d'utilisateurs passeraient à près de 2 milliards en 2024. C'est un moment où la croissance projetée connaîtra probablement un déclin.Il est cependant intéressant de constater que Facebook est toujours considéré comme le plus grand réseau social de tous les temps. Aujourd'hui, il compte près de 2,6 milliards d'utilisateurs ayant un compte actif. Et ces chiffres concernent l'année 2022. En outre, nous verrons ces projections passer à près de 3 milliards en 2025.Meta a une année difficile avec Facebook, mais il est toujours prévu qu'il reste fort comme le prouve la récente recherche de Statista.Source : Statista Que pensez-vous de l'ascension de TikTok ?Utilisez-vous cette application ?