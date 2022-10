« Ehteraz est une application de suivi covid-19, tandis que Hayya est une application officielle de la Coupe du monde utilisée pour suivre les billets de match et accéder au métro gratuit au Qatar. En particulier, l'application Ehteraz demande l'accès à plusieurs droits sur votre téléphone portable, comme l'accès à la lecture, la suppression ou la modification de tout le contenu du téléphone, ainsi que l'accès à la connexion au WiFi et au Bluetooth, le remplacement d'autres applications et l'interdiction de mettre le téléphone en veille.L'application Ehteraz, que toute personne de plus de 18 ans venant au Qatar doit télécharger, offre également un certain nombre d'autres accès, comme un aperçu de votre localisation exacte, la possibilité de passer des appels directs via votre téléphone et la possibilité de désactiver le verrouillage de votre écran.L'application Hayya n'en demande pas autant, mais présente également un certain nombre d'aspects critiques. Entre autres, l'application demande l'accès au partage de vos informations personnelles sans presque aucune restriction. En outre, l'application Hayya permet de déterminer l'emplacement exact du téléphone, d'empêcher l'appareil de se mettre en veille et de visualiser les connexions réseau du téléphone », rapporte le responsable sécurité de la chaîne gouvernementale norvégienne.« Lorsque vous téléchargez ces deux applications, vous acceptez les conditions énoncées dans le contrat, et ces conditions sont très généreuses. Vous remettez essentiellement toutes les informations de votre téléphone. Vous donnez aux personnes qui contrôlent les applications la possibilité de les lire, de les modifier et de les affiner. Ils ont également la possibilité de récupérer des informations d'autres applications s'ils en ont la capacité, et nous pensons qu'ils l'ont », ajoute-t-ilNaomi Lintvedt, chargée de recherche à la faculté de droit de l'université d'Oslo, a examiné les applications à la demande de NRK. Elle est d'accord avec le chef de la sécurité de NRK pour dire que beaucoup de choses posent problème, et décrit les applications comme très intrusives.« Vous ne pouvez pas consentir à certaines parties de l'utilisation, seulement à l'ensemble. Si je comprends bien les applications, les possibilités de modifier les autorisations y seront également limitées. Cela signifie que si vous voulez aller aux toilettes, vous n'avez pas le choix. C'est une application obligatoire, sans aucune option », souligne-t-elle.Lintvedt déclare sans ambages que si elle était employeur, elle n'autoriserait pas ses employés à emporter leur téléphone portable professionnel au Qatar. Même en tant que personne privée, elle aurait été très sceptique quant à l'utilisation de son propre téléphone dans le pays hôte de la Coupe du monde.Le cas du Qatar remet sur la table le dilemme de la question de santé publique face à celle des libertés individuelles. Cela s’est vu avec la gestion de la pandémie de Coronavirus par la Corée qui avait décidé de tester la reconnaissance faciale par l’intelligence artificielle pour surveiller les personnes infectées. « Le projet du gouvernement de devenir un Big Brother sous le prétexte du COVID est une idée néo-totalitaire », avait déclaré Park Dae-chul, un législateur du principal parti d'opposition, le People Power Party.Source : Responsable sécurité de la chaîne nationale norvégienne Préservation de la santé de tous à tous les prix ou libertés individuelles : de quel bord êtes-vous ?La possibilité de l’effectivité d’une telle mesure vous surprendrait-elle ?Quelles dispositions envisagez-vous de prendre dans le cas d’un déplacement pour le Qatar dans le cadre de la Coupe du monde et au vu de la possibilité de l’entrée en vigueur d’une telle mesure ?