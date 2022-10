TikTok refusant de préciser le montant des dons, la BBC a mené une expérience pour savoir où allait l'argent

Au début de l'année, les utilisateurs de TikTok ont vu leurs flux se remplir de livestreams de familles dans des camps syriens, suscitant le soutien de certains abonnés et des inquiétudes quant aux arnaques de la part d'autres. Dans les camps du nord-ouest de la Syrie, la BBC a constaté que cette tendance était facilitée par des "intermédiaires TikTok", qui fournissaient aux familles les téléphones et l'équipement nécessaires à la diffusion en direct. Ces intermédiaires ont déclaré travailler avec des agences affiliées à TikTok en Chine et au Moyen-Orient, qui donnaient aux familles l'accès à des comptes TikTok. Ces agences font partie de la stratégie mondiale de TikTok visant à recruter des livestreamers et à encourager les utilisateurs à passer plus de temps sur l'application.Comme l'algorithme de TikTok suggère du contenu en fonction de l'origine géographique du numéro de téléphone d'un utilisateur, les intermédiaires ont déclaré préférer utiliser des cartes SIM britanniques. Ils affirment que les personnes originaires du Royaume-Uni sont les plus généreux donateurs.Les cadeaux des abonnés sont virtuels, mais ils coûtent de l'argent réel à ceux ci et peuvent être retirés de l'application comme de l'argent liquide. Les téléspectateurs de Livestream envoient les cadeaux (qui vont de roses numériques, coûtant quelques centimes, à des lions virtuels coûtant un peu plus de 500 euros) pour récompenser ou donner un pourboire aux créateurs de contenu.Les utilisateurs peuvent envoyer des cadeaux en direct sur TikTok en utilisant des pièces virtuelles. Ces cadeaux, conformément à la politique de TikTok sur les objets virtuels, peuvent être utilisés pour « évaluer ou montrer votre appréciation d'un élément de contenu utilisateur qui est téléchargé ou diffusé par un autre utilisateur ». Les cadeaux sont ensuite convertis en "diamants" sur le compte du destinataire, qui peuvent être échangés contre de l'argent. « Les diamants sont basés sur les cadeaux qu'un fournisseur de contenu reçoit, à un taux de conversion qui sera déterminé par nous de temps en temps à sa seule et absolue discrétion », écrit TikTok sur son site web.Pendant cinq mois, la BBC a suivi 30 comptes TikTok diffusant en direct depuis des camps syriens de personnes déplacées et a construit un programme informatique pour en extraire des informations, montrant que les spectateurs faisaient souvent don de cadeaux numériques d'une valeur allant jusqu'à 1 000 dollars par heure à chaque compte. Les familles des camps ont toutefois déclaré qu'elles ne recevaient qu'une infime partie de ces sommes.Un reporter en Syrie a contacté l'une des agences affiliées à TikTok en disant qu'il vivait dans les camps. Il a obtenu un compte et a été diffusé en direct, tandis que le personnel de la BBC à Londres a envoyé des cadeaux TikTok d'une valeur de 106 dollars depuis un autre compte. À la fin du livestream, le solde du compte test syrien était de 33 dollars. TikTok avait prélevé 69 % de la valeur des cadeaux.Les 33 dollars restants du cadeau de 106 dollars de la BBC ont été réduits de 10 % supplémentaires lorsqu'ils ont été retirés de la boutique locale de transfert d'argent. Les intermédiaires de TikTok prenaient 35% du reste, laissant une famille avec seulement 19 dollars.Hamid, l'un des intermédiaires de TikTok dans les camps, a expliqué à la BBC qu'il avait vendu son bétail pour payer un téléphone portable, une carte SIM et une connexion wi-fi pour travailler avec les familles sur TikTok. Il diffuse maintenant avec 12 familles différentes, plusieurs heures par jour. « Si nous recevons un lion en cadeau, il vaut 500 dollars. Le temps qu'il atteigne le bureau de change à Al-Dana, il ne vaut plus que 155 dollars», a déclaré Hamid, faisant référence à un lion animé qui apparaît sur l'écran d'un livestreamer lorsqu'un don important est livré.Hamid dit qu'il utilise TikTok pour aider les familles à gagner leur vie. Il leur verse la plupart des bénéfices, moins ses frais de fonctionnement, dit-il. Comme les autres intermédiaires, Hamid dit être soutenu par des "agences en direct" en Chine, qui travaillent directement avec TikTok. « Ils nous aident si nous avons des problèmes avec l'application. Ils débloquent les comptes bloqués. Nous leur donnons le nom de la page, la photo de profil, et ils ouvrent le compte », a déclaré Hamid.Des agences comme celles-ci, appelées "guildes de livestreaming" et basées dans le monde entier, sont engagées par TikTok pour aider les créateurs de contenu à produire des livestreams plus attrayants. TikTok leur verse une commission en fonction de la durée des livestreams et de la valeur des cadeaux reçus, ont indiqué les agences à la BBC. L'accent mis sur la durée signifie que les TikTokers, y compris les enfants dans les camps syriens, sont en direct pendant des heures.Marwa Fatafta, de l'organisation de défense des droits numériques Access Now, affirme que ces livestreams vont à l'encontre de la politique de TikTok visant à « prévenir le préjudice, la mise en danger ou l'exploitation » des mineurs sur la plateforme. « TikTok indique clairement que les utilisateurs ne sont pas autorisés à solliciter explicitement des cadeaux, il s'agit donc d'une violation claire de leurs propres conditions de service, ainsi que des droits de ces personnes », a-t-elle déclaré. Elle reconnaît que les gens ont le droit de partager leur histoire en ligne « pour essayer de trouver du soutien et de la sympathie », mais elle estime que ces livestreams « manquent de dignité et sont humiliants ».Les règles de TikTok stipulent que vous devez avoir 1 000 followers avant de pouvoir diffuser en direct, que vous ne devez pas solliciter directement des cadeaux et que vous devez « empêcher le préjudice, la mise en danger ou l'exploitation » des mineurs sur la plateforme. Mais lorsque la BBC a utilisé le système in-app pour signaler 30 comptes présentant des enfants en train de mendier, TikTok a déclaré qu'il n'y avait eu aucune violation de ses politiques dans aucun des cas. Après que la BBC ait contacté TikTok directement pour obtenir des commentaires, la société a banni tous les comptes.TikTok a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes profondément préoccupés par les informations et les allégations qui nous ont été communiquées par la BBC, et nous avons pris des mesures rapides et rigoureuses… Ce type de contenu n'est pas autorisé sur notre plateforme, et nous renforçons encore nos politiques mondiales en matière d'exploitation de la mendicité ».TikTok, l'application de médias sociaux qui connaît la croissance la plus rapide au monde, a réalisé plus de 6,2 milliards de dollars de revenus bruts grâce aux dépenses in-app depuis son lancement en 2017, selon la société d'analyse Sensor Tower.Source : BBCQuel est votre avis sur le sujet ?