Lame est peut-être un as dans tous les domaines, mais il lui manque une compétence de base qui l'empêche de gagner un Oscar. Il est très doué pour jouer la comédie mais pas pour parler anglais. Italien d'origine sénégalaise, sa langue maternelle n'est naturellement pas l'anglais. C'est la raison pour laquelle Lame a tant de mal avec la langue. En outre, toutes ses vidéos sont muettes, ce qui signifie qu'il ne prononce pas un seul mot.Il est également assez étonnant de constater que celui qui était autrefois ouvrier d'usine gagne aujourd'hui jusqu'à 400 000 dollars par post sponsorisé. Il a récemment déclaré à Fortune que son rêve ultime était de gagner un Oscar. Lame n'est pas effrayé par sa carrière fulgurante et le fait qu'il est en passe de gagner environ 10 millions de dollars cette année, il veut viser plus haut.Comme Lame est concentré sur l'obtention de cet Oscar, il s'entraîne actuellement pour améliorer son anglais. Il le fait en regardant une émission pour enfants, Daniel Tiger, pendant 3 heures chaque jour.Lorsqu'il a mentionné son rêve, il n'a pas utilisé le "je". Au lieu de cela, il a dit "". Par "nous", il entend lui-même et son manager "Alessandro Riggio". Les deux hommes semblent être très proches l'un de l'autre, puisqu'ils partagent par choix un appartement à Milan.Lame et Riggio travaillent ensemble à de grandes choses. Par exemple, ils ont lancé une agence du nom d'Iron Corporation. Lame a également été repéré sur le circuit du Festival international du film.Sources : Khaby Lame , FortuneQu'en pensez-vous ?Khaby Lame pourrait-il réaliser son rêve de gagner un jour un oscar ?