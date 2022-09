Instagram prévoit de faire appel de l'amende, a déclaré un porte-parole de la société mère Meta Platforms Inc dans un communiqué envoyé par courriel.L'enquête, qui a débuté en 2020, s'est concentrée sur les enfants utilisateurs âgés de 13 à 17 ans qui étaient autorisés à gérer des comptes professionnels, ce qui facilitait la publication du numéro de téléphone et/ou de l'adresse électronique de l'utilisateur.", a déclaré le porte-parole du commissaire irlandais à la protection des données (DPC), principal régulateur de la société mère d'Instagram, Meta Platforms Inc.Les détails complets de la décision seront publiés la semaine prochaine, a-t-il ajouté.Instagram a mis à jour ses paramètres il y a plus d'un an et a depuis publié de nouvelles fonctionnalités pour assurer la sécurité des adolescents et la confidentialité de leurs informations, a déclaré le porte-parole de Meta.Le porte-parole a déclaré qu'Instagram n'était pas d'accord avec le mode de calcul de l'amende et qu'il examinait attentivement la décision.Le DPC réglemente Facebook, Apple, Google et d'autres géants de la technologie en raison de la localisation de leur siège européen en Irlande. Elle a ouvert plus d'une douzaine d'enquêtes sur des entreprises de Meta, dont Facebook et WhatsApp.L'année dernière, WhatsApp a été condamné à une amende record de 225 millions d'euros pour ne pas s'être conformé aux règles de l'UE en matière de données en 2018.Le régulateur irlandais a achevé un projet de décision dans l'enquête sur Instagram en décembre et l'a partagé avec d'autres régulateurs de l'Union européenne dans le cadre du système de "guichet unique" du bloc pour la réglementation des grandes multinationales.Source : Le régulateur irlandais de la confidentialité des donnéesQuelle est votre opinion sur le sujet ?