L'iPhone a connu une ascension fulgurante ces dernières années, profitant notamment de la chute de Huawei à la suite des sanctions américaines. La base installée active des iPhone (le nombre total d'utilisateurs actifs de l'iPhone) est également en hausse en raison de la perte de vitesse d'Android de Google, qui a perdu au moins 8 % de sa part de marché mondial des systèmes d'exploitation mobiles au cours de ces cinq dernières années. En raison de ces vents contraires pour le camp Android et des fonctions de sécurité apportées par les dernières mises à jour de l'iOS, l'iPhone est devenu plus populaire auprès des consommateurs.L'iPhone a franchi la barre des 50 % du marché américain total au cours du trimestre qui s'est achevé en juin. « Les systèmes d'exploitation sont comme les religions - ils ne changent jamais de manière significative. Mais au cours des quatre dernières années, le flux a toujours été Android vers iOS. C'est une étape importante que nous pourrions voir se reproduire dans d'autres pays riches à travers le monde », a déclaré le directeur de recherche de Counterpoint, Jeff Fieldhack. Selon les analystes, cette nouvelle prouesse donne au fabricant de l'iPhone un avantage sur son rival alors qu'il s'implante dans des secteurs tels que la finance et la santé.La base installée active prend en compte les millions de personnes intégrées à l'écosystème d'Apple par le biais du marché des téléphones d'occasion, ainsi que celles qui utilisent des iPhone achetés il y a plusieurs années. Selon les analystes, si les livraisons de nouveaux téléphones peuvent fluctuer fortement d'un trimestre à l'autre, en fonction du calendrier de lancement des smartphones, la base installée active est une mesure plus significative de la popularité. Ben Woods, analyste chez CSS Insight, explique : « si les livraisons trimestrielles font les gros titres, Apple s'empare tranquillement de plus de parts chaque année ».Selon Woods, la base installée - un aspect sur lequel Apple a toujours mis l'accent et qu'elle décrit comme le "moteur" de l'entreprise - est de plus en plus importante, car Apple augmente continuellement les revenus qu'il tire des propriétaires d'iPhone existant. « Toute personne qui achète un iPhone, qu'il soit d'occasion, de troisième ou de quatrième main, donnera probablement de l'argent à Apple en achetant des applications, en payant pour iCloud, en utilisant Apple Music ou en effectuant des transactions sur Apple Pay. Et c'est un modèle que personne d'autre, vraiment, n'a été capable de reproduire », a déclaré Woods.Les services ne font pas que générer des revenus : ils génèrent aussi des mégaprofits. Alors que la marge globale d'Apple se situe autour de 37-38 %, les analystes estiment que les marges des services dépassent 70 %. Quelque 150 appareils utilisant le système d'exploitation Android de Google, menés par Samsung, ont représenté le reste. Selon les données de Counterpoint, la barre des 50 % est la part la plus élevée de l'iPhone depuis son lancement en 2007. En outre, un autre rapport de Counterpoint indique qu'Apple continue également de dominer le marché mondial des smartphones haut de gamme.Le segment premium est défini comme un prix de gros de 400 dollars et plus. Apple y occupe 57 % du marché mondial. Dans la tranche ultra-premium des appareils à 1000 dollars et plus, Apple détient 78 % du segment. Varun Mishra, analyste principal chez Counterpoint, a déclaré que cette tranche supérieure du marché était non seulement rentable, mais aussi relativement épargnée par la récession financière. « Comme la 5G devient plus répandue, les consommateurs mettent à niveau leurs appareils. C'est particulièrement important, car l'importante base installée d'utilisateurs d'iPhone haut de gamme passe à la 5G », a déclaré Mishra.« Les ventes d'Apple ont augmenté de 114 % par rapport à l'année précédente, s'emparant de plus de 78 % du segment de prix de 1 000 dollars et plus. Les consommateurs dont les finances n'ont pas été affectées par la pandémie ont utilisé le revenu disponible supplémentaire créé par la restriction des voyages pour acheter des appareils plus cher, notamment des smartphones », a expliqué l'analyste. Counterpoint estime que pendant la pandémie, les utilisateurs ont également pris conscience de l'importance des smartphones et ont commencé à voir plus de valeur dans la mise à niveau de leurs appareils.Un autre facteur intéressant est que cette tendance sur le marché de l'ultra-premium est omniprésente dans toutes les régions, malgré les pressions inflationnistes. Cela s'explique par le fait que les consommateurs aisés ne sont pas touchés par les vents contraires de l'économie actuelle. Par conséquent, le segment des prix bas à moyens a été durement touché par les récents vents contraires macroéconomiques, tandis que le segment des prix élevés reste solide, ce qui stimule encore les prix de vente moyens. En outre, selon Counterpoint, la croissance du segment a également permis d'enrayer la baisse des revenus.Malgré la baisse des ventes unitaires, les revenus du marché mondial des smartphones haut de gamme sont restés stables en glissement annuel. Comme les niveaux de prix inférieurs ont été davantage touchés par les pressions inflationnistes, la contribution des revenus du marché haut de gamme à l'ensemble du marché des smartphones est passée de 58 % au premier trimestre 2022 à 60 % au deuxième trimestre 2022. Les ventes de Samsung ont augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente, le S22 Ultra restant le smartphone Android le plus vendu dans le segment haut de gamme pour le deuxième trimestre consécutif.La part des équipementiers chinois OPPO, Xiaomi et Huawei a diminué alors que leur marché domestique a connu des difficultés au cours du T2 2022, enregistrant les ventes trimestrielles les plus faibles depuis le T4 2012. Cependant, les ventes de Vivo ont augmenté de 59 % par rapport à l'année précédente, dépassant OPPO pour devenir la troisième plus grande marque de smartphones premium au T2 2022 pour la toute première fois. Vivo est également devenu la deuxième plus grande marque de smartphones haut de gamme en Chine pour la toute première fois.Les téléphones Android sont apparus sur le marché en 2008, un an après le lancement de l'iPhone, et selon le cabinet américain d'étude NPD Group, ils ont dépassé la base installée sur iOS en 2010. Au cours des trois années précédentes, les ventes de téléphones étaient dominées par des marques comme Nokia, Motorola, Windows et BlackBerry. L'iPhone a fait d'Apple la plus grande entreprise du monde, avec une capitalisation boursière de 2 500 milliards de dollars. En 2020, la base mondiale installée des iPhone a dépassé le milliard d'appareils.Le PDG Tim Cook a récemment déclaré qu'Apple avait "établi un record pour le trimestre de juin en matière de switchers", c'est-à-dire de consommateurs quittant Android pour iOS. Apple dévoilera la série d'iPhone 14 de nouvelle génération lors de son événement médiatique "Far Out" le mercredi 7 septembre, où elle devrait également présenter l'Apple Watch Series 8.Source : Counterpoint Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'évolution des parts de marché de l'iPhone aux États-Unis et dans le monde ?