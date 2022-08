Les nouveaux plans, qui coexisteraient avec les services cellulaires existants de T-mobile, permettraient d'éviter les tours de téléphonie cellulaire et d'envoyer des textes et des images là où il n'y a pas de couverture cellulaire, ce qui est essentiel pour les situations d'urgence dans les régions éloignées, a déclaré M. Musk lors d'un événement tape-à-l'œil organisé jeudi dans les installations de sa société, dans le sud du Texas.Les satellites de Starlink utiliseront le spectre à bande moyenne de T-Mobile pour créer un nouveau réseau. La plupart des téléphones utilisés par les clients de la société seront compatibles avec le nouveau service, qui commencera par des services de textos dans une phase bêta débutant à la fin de l'année prochaine.SpaceX a lancé près de 3 000 satellites Starlink en orbite basse depuis 2019, dépassant largement ses rivaux OneWeb et le projet Kuiper d'Amazon.Les satellites Starlink de nouvelle génération de SpaceX, dont les premiers sont prévus pour être lancés sur la fusée Starship de nouvelle génération de SpaceX dès qu'elle sera entièrement développée, auront des antennes plus grandes qui permettront une connectivité directe aux téléphones mobiles sur le réseau T-mobile, a déclaré Musk.", a-t-il déclaré. "".Pendant ce temps, les entreprises de télécommunications américaines sont dans une course pour construire la partie bande moyenne de leurs réseaux 5G afin de rattraper T-Mobile, qui a empoché un imposant 2,5 GHz de spectre de bande moyenne grâce au rachat de son rival Sprint.La bande médiane ou bande C s'est avérée parfaite pour la 5G, car elle offre un bon équilibre entre capacité et couverture.L'opérateur a déclaré qu'il visait à poursuivre la couverture de la voix et des données après la phase bêta des services de textos.L'entreprise de communications par satellite AST SpaceMobile construit également un réseau cellulaire mondial à large bande dans l'espace qui fonctionnera avec des appareils mobiles sans nécessiter de matériel supplémentaire.Source : T-MobileQu'en pensez-vous ?