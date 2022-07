Les tablettes Android restent le numéro un du marché, mais l'écart entre Android et iOS se réduit de jour en jour. Selon une étude sur les trackers du marché des tablettes, la livraison mondiale de tablettes s'est dépréciée de 9% au début de 2022. Elle était de 43,3 millions de dollars US dans la quatrième région de 2021, et de 39,4 millions de dollars US dans la première région de 2022.Même si le lancement des derniers gadgets pour tablettes se poursuit et que le désir de tablette de Samsung s'accroît, l'enjeu du système d'exploitation Android se réduit rapidement. Il a atteint son niveau le plus bas au cours des deux dernières années. Android OS a subi une chute importante de 14% au début de l'année 2022. Le fait qu'Android fonctionne comme le système d'exploitation de base pour un très grand nombre de marques comme Dell, Acer, Lenovo, Asus, etc. Elles affichent toutes une tendance à la baisse inévitable cette année.La réduction peut se produire pour diverses raisons, comme une augmentation de l'offre d'argent et le ralentissement de l'économie qui ont fortement influencé les segments moyen et inférieur des tablettes. Une autre cause importante est l'exigence des clients pour les tablettes Android qui a diminué. Comme les tablettes Android n'offrent pas de différence reconnaissable autre que les propriétés des superpositions de l'interface utilisateur. Moins la différence sera importante, moins la fidélité à cette marque sera grande.iOS a connu une croissance rapide ces dernières années, et la part de marché d'iOS a augmenté de 4 %. Les raisons de la croissance d'iOS sont sa société imbattable et sa combinaison dans l'écosystème iOS, qui maintient la loyauté des acheteurs de premier rang envers la marque. Cela permet à la demande pour iOS de perdurer sur le marché des tablettes.Le dernier lancement de l'iPad Air 5 d'Apple a également aidé la part de marché d'iOS à rester équilibrée en ce début d'année. Ensuite, nous avons Windows, qui s'est classé troisième sur le marché des tablettes. Il subit également une réduction à 11% dans les expéditions. En dehors de sa réduction, Windows OS reste non fluctuant avec 6% de sa part de marché. Il se concentre sur la création d'applications professionnelles et bureautiques pour son public cible plutôt que de croiser le marché cible d'Android et d'iOS.Le secteur des tablettes se heurte depuis peu à plusieurs obstacles : insuffisance d'outils essentiels, perturbation de la chaîne d'approvisionnement et baisse des exigences. Les changements se produiront à un rythme discret. Actuellement, c'est Android qui a le plus d'importance dans le domaine des tablettes, mais si la situation du marché reste stable, l'écart entre Android et iOS va sûrement diminuer.Source : Counterpoint Qu'en pensez-vous ?