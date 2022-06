La décision de la CMA : une enquête sur la domination du marché d'Apple et Google

La réaction d'Apple et Google

Dans un rapport de 445 pages publié en décembre 2021, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré qu'Apple Inc. et Google LLC, deux sociétés américaines qui possèdent collectivement les systèmes d'exploitation, les places de marché numériques et les applications préinstallées sur la plupart des smartphones du pays, ont pu « tirer parti de leur pouvoir de marché pour créer des écosystèmes largement autonomes ».La CMA, qui a annoncé son enquête sur les écosystèmes mobiles d'Apple et de Google en juin, a déclaré qu'elle avait provisoirement constaté que les deux géants de la technologie avaient utilisé ce pouvoir pour contrecarrer la concurrence et le choix des consommateurs.« La plupart des gens savent qu'Apple et Google sont les principaux acteurs lorsqu'il s'agit de choisir un téléphone, a déclaré Andrea Coscelli dans un communiqué annonçant le rapport. Mais il peut être facile d'oublier qu'ils fixent également toutes les règles, qu'il s'agisse de déterminer quelles applications sont disponibles sur leurs magasins d'applications ou de faire en sorte qu'il nous soit difficile de passer à des navigateurs alternatifs sur nos téléphones. »Coscelli a déclaré qu'une fois qu'elle sera pleinement opérationnelle, la CMA prévoit d'utiliser la Digital Markets Unit pour « s'attaquer à l'important pouvoir de marché des entreprises dans les domaines clefs des systèmes d'exploitation, des app stores et des navigateurs, mobile ». La Digital Markets Unit (DMU), qui doit encore recevoir une autorité statutaire par le biais de la législation, a été annoncée en novembre 2020 en réponse aux conclusions de la CMA selon lesquelles de nouvelles réglementations étaient nécessaires pour freiner les géants de la technologie ayant de grandes parts de marché, en particulier dans l'espace publicitaire numérique.La DMU aurait le pouvoir de « suspendre, bloquer et annuler les décisions » des entreprises technologiques qui, selon elle, détiennent un pouvoir de marché substantiel et bien établi. Ces entreprises se verront attribuer le « statut de marché stratégique », ce qui les obligera à suivre un nouvel ensemble de règles de « comportement acceptable » avec leurs concurrents dans ce secteur.Le rapport de la CMA présente plusieurs options qui pourraient être adoptées pour remédier aux problèmes de concurrence, notamment en permettant aux clients de passer plus facilement d'un téléphone iOS d'Apple à un téléphone Android de Google sans perdre de fonctionnalités ou de données, en autorisant les utilisateurs à installer des applications en dehors de l'App Store d'Apple ou du Play Store de Google et en facilitant le choix d'applications alternatives aux applications préinstallées d'Apple et de Google.« En ce qui concerne la façon dont les gens utilisent les téléphones portables, Apple et Google ont toutes les cartes en main », a déclaré Andrea Coscelli, le directeur général de la CMA. « Aussi bons que soient bon nombre de leurs services et produits, leur forte emprise sur les écosystèmes mobiles leur permet d'exclure des concurrents, freinant le secteur technologique britannique et limitant le choix ».La CMA a déclaré qu’il était en consultation pour le lancement d’une enquête sur le pouvoir de marché d’Apple et de Google dans les navigateurs mobiles après une étude d’un an sur les écosystèmes mobiles des entreprises, qu’il a publié vendredi. Il a déclaré que l'étude a révélé qu'Apple et Google ont un « duopole efficace » sur les écosystèmes mobiles qui leur donne une mainmise sur des domaines tels que les systèmes d'exploitation, les magasins d'applications et les navigateurs Web sur les appareils mobiles.Le gendarme britannique du numérique a déclaré :« Les navigateurs sont alimentés par un "moteur", qui est fondamental pour les performances du navigateur. 97% de toute la navigation Web mobile au Royaume-Uni en 2021 se produit sur des navigateurs alimentés par le moteur de navigation d'Apple ou de Google. Apple interdit les alternatives à son propre moteur de navigation sur ses appareils mobiles ; une restriction propre à Apple. La CMA craint que cela limite considérablement le potentiel des navigateurs concurrents à se différencier de Safari (par exemple, sur des fonctionnalités telles que la vitesse et la fonctionnalité) et limite les incitations d'Apple à investir dans son moteur de navigateur.« Cette restriction entrave également sérieusement la capacité des applications Web - des applications qui s'exécutent sur un navigateur plutôt que d'avoir à être téléchargées individuellement - privant les consommateurs et les entreprises de tous les avantages de cette technologie innovante. Les appareils mobiles ont également généralement Chrome de Google ou Safari d'Apple préinstallés et définis par défaut à l'achat, ce qui leur donne un avantage clé sur les autres navigateurs concurrents. Apple et Google occupent tous deux des positions fortes dans la navigation Web mobile, avec une part d'offre combinée d'environ 90*% pour leurs navigateurs ».« Sans interventions, les deux entreprises sont susceptibles de maintenir, voire de renforcer, leur emprise sur le secteur, restreignant davantage la concurrence et limitant les incitations pour les innovateurs », a assuré la CMA.Il a accusé Apple de bloquer l'émergence du cloud gaming – où les jeux vidéo sont diffusés en continu plutôt que téléchargés – sur son app store et a déclaré qu'il était également en consultation sur le lancement d'une enquête à ce sujet :« Apple a également bloqué l'émergence de services de cloud gaming sur son App Store. Comme les applications Web, les services de jeux sur le cloud sont une innovation en développement, offrant un accès mobile à des jeux de haute qualité qui peuvent être diffusés en continu plutôt que téléchargés individuellement. Les applications de jeu sont une source clé de revenus pour Apple et les jeux sur le cloud pourraient constituer une menace réelle pour la forte position d'Apple dans la distribution d'applications. En empêchant ce secteur de se développer, Apple risque de priver les utilisateurs mobiles de tous les avantages du cloud gaming.« Au cours de son étude de marché, la CMA a entendu les inquiétudes d'un certain nombre d'entreprises et de start-ups britanniques qui ont déclaré que les restrictions relatives aux navigateurs mobiles et aux jeux sur le cloud rendaient plus difficile pour elles d'innover et d'être compétitives sur ces marchés.« L'enquête de marché proposée évaluera plus avant les problèmes de concurrence identifiés à ce jour dans les deux domaines et décidera, le cas échéant, de l'action appropriée. Cela pourrait inclure la prise d'ordonnances juridiquement contraignantes exigeant que des modifications soient apportées aux pratiques d'Apple et de Google ».La CMA a également déclaré qu'il prenait des mesures d'exécution contre Google pour ses pratiques de paiement dans l'App Store. L'organisation a déclaré qu'elle lançait une enquête sur la manière dont les utilisateurs peuvent effectuer des paiements intégrés pour des services numériques tels que les jeux et les abonnements :« Parallèlement, la CMA lance également aujourd'hui une enquête en matière de droit de la concurrence sur les règles de Google régissant l'accès des applications au référencement sur son Play Store, en particulier concernant les conditions que Google fixe pour la manière dont les utilisateurs peuvent effectuer des paiements in-app pour certains produits numériques. Par ailleurs, la CMA a une enquête en cours sur le droit de la concurrence concernant les conditions générales de l'App Store d'Apple, qu'elle a ouverte en mars 2021 ».Apple a déclaré qu'il croyait en « des marchés prospères et compétitifs » et n'était pas d'accord avec un certain nombre de conclusions du rapport qui accompagnait la déclaration de la CMA. Il a déclaré: « Nous continuerons à nous engager de manière constructive avec l'Autorité de la concurrence et des marchés pour expliquer comment notre approche favorise la concurrence et le choix, tout en garantissant que la vie privée et la sécurité des consommateurs sont toujours protégées ».Google a déclaré que les téléphones soutenus par son système d'exploitation Android et la boutique d'applications Google Play offraient un choix aux consommateurs et aidaient les développeurs à lancer des entreprises mondiales.Il a ajouté : « Les téléphones Android offrent aux particuliers et aux entreprises plus de choix que toute autre plate-forme mobile. Google Play a été la rampe de lancement de millions d'applications, aidant les développeurs à créer des entreprises mondiales qui soutiennent un quart de million d'emplois rien qu'au Royaume-Uni. Nous examinerons le rapport et continuerons de dialoguer avec la CMA.La CMA a maintenant huit affaires ouvertes contre de grandes entreprises technologiques, dont la société mère de Facebook et Amazon, bien qu'une nouvelle unité technologique au sein de la CMA, l'unité des marchés numériques, n'ait pas encore reçu de pouvoirs statutaires.Miranda Cole, partenaire de la concurrence au sein du cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright, a déclaré: « La CMA est connue pour être frustrée par le fait que la législation relative au nouveau régime de réglementation numérique proposé prend plus de temps qu'elle ne l'avait espéré, il en va de même pour les cas utilisant ses outils existants dans l'intervalle, où elle identifie les problèmes potentiels sur les marchés numériques ».Source : CMA Que pensez-vous des allégations de la CMA ?