TikTok a franchi cette étape en surclassant Instagram, qui était l'application la plus téléchargée au cours des trois premiers mois de 2021, avec 3,5 milliards d'installations, et TikTok a donc obtenu cette distinction de la part de la famille Meta pour la première fois depuis longtemps.En ce qui concerne plus précisément l'App Store d'Apple, TikTok a obtenu un nombre remarquable de téléchargements sur les appareils iPhone et iPad. La boutique d'Apple a conclu environ 70 millions d'installations dans le monde entier au cours de la période. Cette période s'étend du 1er janvier au 31 mars, soit 3 mois. Cependant, seuls les magasins Apple et Google Play ont été inclus dans la collecte de données et seuls les téléchargements uniques ont été pris en compte pour l'enquête. Pour Google Play Store, l'application se trouvait au troisième rang, Facebook et Instagram n'ayant pas quitté leur position, mais sa progression a été brillante pour Google Play Store.Bien que l'Inde ait interdit l'application, la croissance de TikTok dans la région asiatique n'a pas été affectée dans une large mesure puisque l'application affiche une croissance trimestrielle de 11% dans la région. Cependant, en ce qui concerne les États-Unis, TikTok a dû faire face à une rude concurrence pour la première place. TikTok a battu YouTube en restant en tête pendant 9 trimestres consécutifs avec 10 millions de téléchargements.Etant donné qu'avec le succès croissant, les concurrents augmentent aussi, TikTok a aussi ses concurrents qui peuvent lui donner du fil à retordre s'ils ne sont pas gérés correctement et continuellement. Ses concurrents sont Facebook, WhatsApp, HBO Max, Telegram et Messenger.Le succès de TikTok est dû à ses efforts inlassables, qui se traduisent par des améliorations constantes de l'application (bouton "dislike", plateforme musicale, etc.).Source : Sensor Tower Que pensez-vous de ce rapport ?Que pensez-vous de TikTok ?