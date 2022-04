les correctifs de sécurité de mars 2021 à avril 2022 ont été fusionnés dans LineageOS 16.0 à 19 ;

les constructions 19 sont actuellement basées sur le tag android-12.1.0_r4, qui est le tag de la série Pixel 6 ;

WebView a été mis à jour vers Chromium 100.0.4896.127 ;

le panneau de volume introduit dans Android 12 a été complètement refaite et remplacé par un panneau d'expansion à ouverture latérale ;

le fork de l'application AOSP Gallery a bénéficié d'un grand nombre de corrections et d'améliorations ;

l’ application Updater a vu un grand nombre de corrections de bugs et d'améliorations ;

le navigateur web, Jelly, a vu un grand nombre de corrections de bugs et d'améliorations ;

un certain nombre de modifications et d'améliorations ont été apportées en amont à l'application calendrier FOSS Etar qui a été intégrée il y a quelque temps ;

un certain nombre de modifications et d'améliorations ont été apportées en amont à l'application de sauvegarde Seedvault ;

L’application Recorder a bénéficié de nombreuses corrections de bogues, améliorations et ajouts de fonctionnalités ;

Les versions Android TV sont désormais livrées avec un lanceur Android TV sans publicité, contrairement au lanceur de Google ;

les versions Android TV sont maintenant livrées avec un gestionnaire de touches qui permet de prendre en charge les touches personnalisées sur un large éventail de télécommandes Bluetooth et IR ;

le service adb_root n'est plus lié à la propriété du type de build ;

les utilitaires d'extraction prennent désormais en charge l'extraction à partir de la plupart des types d'images d'usine ou d'images OTA empaquetées, ce qui simplifie grandement le chargement des appareils et l'extraction des blocs ;

La prise en charge du taux d'interrogation élevé a été ajoutée au SDK, ce qui permet de l'activer sur les appareils pris en charge ;

La chaîne d'outils Clang de l'AOSP est désormais la chaîne d'outils par défaut utilisée pour compiler les noyaux ;

La caméra Snapdragon de Qualcomm a été abandonnée et les appareils qui l'utilisaient auparavant utiliseront désormais la caméra 2 ;

Le mode sombre est désormais activé par défaut ;

un assistant de configuration entièrement nouveau, avec de toutes nouvelles icônes de style Android 12, des animations, et une tonne de nouvelles pages configurables ;

un tout nouveau jeu d'icônes pour presque toutes les applications, même celles du système ;

(18.1 aussi) un tout nouveau fond d'écran par défaut, et un ensemble complet de fonds d'écran ;

(18.1 aussi) les sons de chargement personnalisés pour différents types de chargement, avec ou sans fil sont desormais pris en charge ;

(18.1 aussi) l'affichage Wi-Fi est disponible pour tous les appareils qui choisissent d'y participer, via l'interface propriétaire Qualcomm ou l'interface Miracast nouvellement restaurée.

Notons que LineageOS est le successeur de CyanogenMod et un système d'exploitation open source pour smartphones et tablettes. Il est basé sur une version épurée d'Android et ajoute des fonctionnalités supplémentaires, notamment l'accès root, des raccourcis dans la barre de notification, un écran de verrouillage étendu et différents thèmes pour l'interface. En outre, il y a souvent des améliorations de performance par rapport au logiciel qu'un fabricant fournit lui-même.L’équipe de développement de LineageOS précise : « Comme Android est passé au modèle de version de maintenance trimestrielle, cette version sera "LineageOS 19", et non 19.0 ou 19.1. » Ceci pour correspondre aux conventions de versionnement de l'AOSP, et parce que cela n'ajoutait aucune valeur notable pour l'utilisateur final, elle abandonne sa subversion du point de vue de la marque.Voici, ci-dessous, les améliorations qu’apporte la version 19 de LineageOS :Pare-feu intégré orienté vers la confidentialité, le mode réseau restreint et les fonctions d'isolation des données par application ont tous été réécrits pour tenir compte du nouveau mode réseau restreint et du BPF de l'AOSP. De plus, les fonctions de restriction des données et d'isolation du réseau ont été fusionnées en une seule implémentation.« De mauvaises nouvelles nous attendent, malheureusement. Je sais que beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce que la myriade habituelle de périphériques hérités vous surprennent avec une version 19, mais pour le moment, ce ne sera pas le cas », annonce NOLEN JOHNSON membre de l’équipe. Ceci est dû à la suppression d'iptables par l'AOSP en faveur d'eBPF. Il s'agit d'une implémentation plus récente et beaucoup plus efficace du côté du noyau.Le problème réside dans le fait que seuls les appareils avec le noyau Linux 4.9 ou plus récent ont les capacités nécessaires pour utiliser eBPF. Habituellement, ces choses peuvent être rétroportées vers des versions plus anciennes du noyau, mais pour le moment, même quelque chose d'aussi proche de la version 4.9 que la 4.4 s'est avéré difficile en raison du nombre de commits et de changements de structure dans l'introduction de BPF.Pour ceux qui utilisent un noyau 4.4, un backport a été créé, mais pour les appareils utilisant les versions 3.18 et inférieures du noyau, cela pourrait être la fin de l’aventure. De plus, iptables ne peut pas être restauré de manière significative, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Pour l'instant, avec quelques solutions de contournement (que nous ne fusionnerons pas, car elles cassent le filtrage des paquets, etc.), les anciens appareils peuvent démarrer, mais jusqu'à ce qu'une solution de contournement/backport de BPF soit apportée aux anciennes versions du noyau.« Dans l'ensemble, nous pensons que la branche 19 a atteint la parité de fonctionnalités et de stabilité avec la 18.1 et est prête pour la version initiale », indique LineageOS. Les constructions de LineageOS 17.1 ont été arrêtées le 31 janvier 2022, afin de libérer de l'espace sur l’infrastructure pour commencer à tester LineageOS 19. LineageOS 19 lancera la construction pour une sélection décente d'appareils, principalement les appareils Google Pixel, avec des appareils supplémentaires à venir comme ils sont marqués à la fois comme conformes à la Charte et prêts pour les constructions par leur mainteneur.Dans un effort pour rendre LineageOS plus accessible aux développeurs ou toute personne intéressée à essayer LineageOS, l’éauipe LineageOS a documenté comment les utiliser en conjonction avec l'émulateur Android/Android Studio. De plus, des cibles similaires peuvent maintenant être utilisées pour construire des GSI dans des configurations mobiles, Android TV et Android Automobile, rendant LineageOS plus accessible aux appareils utilisant le Project Treble de Google.Toutefois, l’équipe LineageOS précise qu’elle ne fournira pas de constructions officielles pour ces cibles, en raison du fait que l'expérience utilisateur varie entièrement en fonction de la façon dont le fabricant de l'appareil s'est conformé aux exigences de Treble. Notons qu'Android 12 a divergé les cibles GSI et Emulator. Les cibles Emulator résident dans, tandis que les cibles GSI résident dansLineageOS prend désormais en charge les cibles de construction Android automobile. Notons qu'il s'agit d'Android automobile, et non d'Android Auto, qui dépend des appareils mobiles. Android automobile est un système d'exploitation pour voiture entièrement autonome avec des contrôles extensibles pour les périphériques de voiture communs.Voici, ci-dessous, les améliorations apportées à LineageOS 19 :Source : LineageOS Quel est votre avis sur ce OS ?