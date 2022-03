Cette initiative d'Apple s'inscrirait dans le cadre de l'effort continu de l'entreprise en faveur des services d'abonnement dans leur ensemble. Au cours des dernières années, Apple a de plus en plus mis l'accent sur les abonnements récurrents tels qu'Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus et Apple Arcade, qui constituent de nouvelles sources de revenus importantes pour l'entreprise. Bon nombre de ces services ont déjà été regroupés dans les forfaits Apple One de la société, également.Un changement similaire s’est déjà produit sur le front du matériel : Apple a procédé à l’ajout d’un modèle d'abonnement mensuel pour ses garanties étendues AppleCare en 2019. En sus, Apple propose son programme de mise à niveau de l'iPhone depuis 2015. Au travers de ce dernier, les clients peuvent payer le coût combiné d'AppleCare et d'un iPhone sur 24 mois et ont en sus la possibilité d'échanger leur appareil après 12 mois de paiement. Ces deux programmes ressemblent déjà à un abonnement matériel à bien des égards.En gros, les futurs possesseurs d’iPhone pourraient se retrouver avec une charge mensuelle à gérer pour le matériel de leur iPhone ou iPad et une option de mise à niveau vers un nouveau hardware dès sa sortie. L’approche suscite des débats quant à savoir si elle offre plus d’avantages aux utilisateurs que celle de l’achat unique du smartphone. Le service pourrait être lancé à la fin de l’année en cours ou au début de celle qui suit. Même Intel s’apprête à commercialiser des processeurs "Pay-As-You-Go" pour lesquels on paiera pour débloquer des fonctionnalités . L’initiative repose sur le mécanisme SDSi (Software Defined Silicon) d'Intel permettant d'ajouter des fonctionnalités aux processeurs Xeon. Le mécanisme SDSi devrait faire l’objet d’intégration dans la prochaine version majeure du noyau des systèmes d’exploitation GNU/Linux estampillée Linux 5.18.Que pensez-vous de cette tendance de l’industrie technologique de proposer logiciel et matériel au travers d’abonnements ?Achat unique ou abonnement : laquelle des options est la plus avantageuse ?