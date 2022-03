La 5G reste cependant une invention relativement récente et de nombreux téléphones utilisés dans le monde entier ne sont pas capables de la prendre en charge, seuls les derniers modèles phares proposés par les grands géants de la technologie y étant adaptés.Les téléphones 5G ont réussi à atteindre une pénétration du marché assez importante malgré leur nouveauté. Selon un récent rapport publié par Counterpoint, il s'avère que les téléphones 5G ont réussi à atteindre 51 % de pénétration du marché en janvier 2022, ce qui signifie qu'ils ont dépassé les téléphones 4G pour la toute première fois, suggérant ainsi qu'ils pourraient désormais être la norme, les téléphones 4G tombant rapidement dans l'oubli.C'est en Chine que la pénétration du marché des téléphones 5G est la plus élevée, avec 84 %, et cela est dû en grande partie à l'infrastructure mise en place dans ce pays ainsi qu'à l'innovation rapide des équipementiers dans cette région pour accélérer les choses. L'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest sont deux autres régions qui tirent cette croissance, les taux de pénétration du marché dans ces zones étant respectivement de 73 % et 76 %.Une grande partie de cette croissance provient de la création de smartphones abordables qui peuvent accéder aux réseaux 5G grâce aux puces qui ont été créées par Qualcomm ainsi que par MediaTek. Certains smartphones prêts pour la 5G ne coûtent pas plus de 150 dollars, ce qui augmenterait considérablement la pénétration du marché pour cette nouvelle forme d'internet mobile.Il y a de fortes chances que la 4G devienne complètement obsolète dans quelques années seulement, après que d'autres grandes régions comme l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine auront commencé à rattraper leur retard sur le reste du monde, même si cela pourrait prendre un peu plus de temps en raison du manque d'infrastructures.Source : Counterpoint Trouvez-vous cette étude pertinente ?La 5 G commence-t-elle à gagner du terrain autour de vous ?L'utilisez-vous ou avez-vous l'intention de l'utiliser ?