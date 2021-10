il est important de noter que si les installations initiales ne progressent pas au même rythme, tous les autres indicateurs pertinents semblent progresser de manière significative. L'engagement des utilisateurs est l'un de ces indicateurs dans lequel les applications mondiales semblent s'en sortir particulièrement bien ; il a connu une augmentation constante et a atteint son point culminant.Selon les données de Sensor Tower, les 500 premières applications mondiales ont franchi la barre des 90 millions d'utilisateurs actifs au cours du deuxième trimestre de 2021. Il y a maintenant 91,7 millions d'utilisateurs actifs en moyenne (pour les 500 meilleures apps), ce qui représente une augmentation de 8,4 % d'une année sur l'autre. C'est un signe que le ralentissement auquel les gens font référence n'est pas exactement un ralentissement au sens propre du terme, puisque l'augmentation des autres paramètres est un indicateur que la croissance que ce secteur a connu au cours des deux dernières années ne montre aucun signe de ralentissement.La croissance du nombre d'utilisateurs actifs n'a certainement pas été à la hauteur des normes de 2020, car il s'agit d'un phénomène qui pourrait être précipité par une pandémie mondiale ou un autre facteur sur lequel on ne peut vraiment pas compter chaque année. C'est pourquoi la croissance des utilisateurs actifs est passée de plus de 18 % en 2020 à 8 % en 2021.La croissance observée cette année malgré la pandémie, qui n'était pas aussi pertinente, signifie qu'elle pourrait très rapidement devenir organique.Cela changerait la donne pour le monde des applications en général, car celles-ci ne peuvent survivre que si le nombre d'utilisateurs actifs augmente d'année en année. Les premières installations sont importantes car elles permettent aux applications de se faire connaître, mais elles ont besoin d'utilisateurs actifs pour survivre.La croissance des utilisateurs actifs et des dépenses des consommateurs est exactement ce dont le secteur des applications avait besoin cette année. L'année dernière, les premières installations ont atteint un niveau record, et cette année, les statistiques ont battu des records dans les autres domaines qui comptent encore plus une fois les premières installations acquises. Cela montre que le secteur connaîtra une bonne décennie en général, ce que l'on ne peut pas vraiment prédire mais que l'on peut potentiellement prévoir sur la base de toutes les données pertinentes.Source : Sensor Tower Qu'en pensez-vous ?