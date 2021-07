Le Freedom Phone : nouvelle tentative après celle de Donald Trump via son propre réseau social

Nous nous engageons à défendre la vie innocente et à faire respecter les valeurs judéo-chrétiennes de nos fondateurs.

Nous croyons en la promesse de la Déclaration d'indépendance, à savoir que nous sommes tous égaux aux yeux de notre Créateur et que nous devons tous être traités de la même manière par la loi.

Nous savons que nos droits ne viennent pas du gouvernement, mais de Dieu, et qu'aucune force terrestre ne pourra jamais nous les retirer. Cela inclut le droit à la liberté religieuse et le droit de détenir et de porter des armes.

• Nous croyons qu'il faut reconstruire notre armée précédemment épuisée et mettre fin aux guerres sans fin dans lesquelles nos politiciens ratés du passé nous ont entraînés pendant des décennies. • Nous embrassons la libre pensée, nous accueillons les débats robustes et nous n'avons pas peur de nous opposer aux dictats oppressifs du politiquement correct.

Nous savons que l'État de droit est la sauvegarde ultime de nos libertés et nous affirmons que la Constitution signifie exactement ce qu'elle dit TEL QU'ÉCRIT.

Nous sommes en faveur d'un commerce équitable, de faibles taxes et de moins de réglementations néfastes pour l'emploi, et nous savons que l'Amérique doit toujours avoir l'armée la plus puissante de la planète.

Nous croyons en la loi et l'ordre, et nous croyons que les hommes et les femmes chargés de faire respecter la loi sont des HÉROS qui méritent notre soutien absolu.

Nous croyons en la LIBERTÉ DE PARLER et en des élections équitables. Nous devons garantir des élections justes, honnêtes, transparentes et sûres à l'avenir – où chaque VOTE LÉGAL compte. »

Erik Finman l’a dévoilé il y a peu. Le smartphone d’une valeur de 500 dollars prétend offrir une série de fonctions de confidentialité robustes ainsi qu’une boutique d’applications non censurée. Le Freedom Phone s’appuie sur une version personnalisée d’Android dénommée FreedomOS. Il mise sur des applications telles que Parler – le service de médias sociaux qui avait été précédemment banni des magasins d'applications à la suite de l'émeute du Capitole.Le smartphone bénéficie de nombreux soutiens de la part de personnalités populaires de droite telles que Jack Posobiec et Candace Owens. Ceux-ci offrent à leurs partisans des codes de réduction pour l'appareil.Les chercheurs en sécurité soulèvent déjà des questions en lien avec la sécurité sur l’appareil. La presse spécialiste en la matière rapporte que le smartphone s’appuie sur un processeur Helio P60 de MediaTek vulnérable à des attaques par contournement d’authentification. Le Freedom Phone ne serait rien d'autre qu'un Umidigi A9 Pro relooké – un smartphone chinois qui ne coûte que 119 dollars sur AliExpress.D'autres griefs concernent la boutique d'applications du Freedom Phone connue sous le nom de PatriApp. La société n’explique pas quelles protections, le cas échéant, sont en place pour empêcher l'introduction de logiciels malveillants. Néanmoins une promesse : mettre une boutique d’application non censurée à la disposition des utilisateurs. « Notre propre boutique d’applications. Lisez ce qui vous plaît. Visionnez ce qui vous intéresse. Pensez ce que vous voulez. Rien n’est censuré », indiquent les porteurs du projet.L’ex-président américain a fait son retour sur les réseaux sociaux au cours du mois de mai, mais cette fois avec le sien. Objectif : disposer à son tour d’une tribune d’expression sous son contrôle. La « nouvelle plateforme » ressemblait à une version générique de Twitter, mais était hébergée sous la forme d'un blog de commentaires de Trump. Les internautes pouvaient s'inscrire pour recevoir des alertes sur la plateforme par le biais de leur adresse électronique et de leur numéro de téléphone et étaient censés pouvoir les aimer. Les utilisateurs étaient également autorisés à partager les messages de Trump sur Facebook et Twitter. Dans une vidéo faisant la promotion de sa plateforme l’ex-président américain la présente comme le « lieu où l'on peut s'exprimer librement et en toute sécurité, directement depuis le bureau de Donald J. Trump. »Celui-ci n’avait pas manqué de faire dans le détail en ce qui concerne les orientations de la plateforme : « Au cours des quatre dernières années, mon administration a répondu aux besoins des Américains de toutes origines comme jamais auparavant. Sauver l'Amérique consiste à construire sur ces réalisations, à soutenir les conservateurs courageux qui définiront l'avenir du mouvement America First , l'avenir de notre parti et l'avenir de notre pays bien-aimé. Save America, c'est aussi s'assurer que nous gardons toujours l'Amérique en premier, dans notre politique étrangère et intérieure. Nous sommes fiers de notre pays, nous enseignons la vérité sur notre histoire, nous célébrons notre riche patrimoine et nos traditions nationales, et bien sûr, nous respectons notre grand drapeau américain.Donald Trump a mis un terme à son blog après 29 jours. L’ex-président américain aurait eu du mal à attirer des abonnés.Sources : FreedomPhone , TwitterQu’en pensez-vous ?