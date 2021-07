Cette étude, réalisée en partenariat avec le cabinet Dynata, révèle un important déficit de connaissances sur la 5G, tant en ce qui concerne ses avantages que la terminologie utilisée pour les communiquer. 32 % des professionnels disent avoir entendu parler de la 5G, mais ne pas comprendre de quoi il s'agit, tandis que 8 % affirment n'avoir jamais entendu parler de la 5G.Steve Alexander, vice-président senior et directeur de la technologie chez Ciena, déclare :Cependant, même s'ils ne comprennent pas la 5G, un nombre important d'entre eux souhaitent en bénéficier. 26 % des personnes interrogées affirment avoir déjà un smartphone et un forfait cellulaire 5G, et 19 % prévoient une mise à niveau cette année. Cela signifie que, d'ici la fin de l'année, 45 % des professionnels utiliseront probablement un appareil compatible avec la 5G et un forfait de données 5G.Cependant, 39 % des personnes interrogées déclarent qu'elles n'ont pas l'intention de s'équiper d'un plan de données 5G, ce qui s'explique peut-être par le fait qu'un grand nombre d'entre elles n'en connaissent pas les avantages. Malgré cela, il est largement reconnu que la 5G peut changer la donne. Interrogées sur l'impact socio-économique plus large de la 5G, 76 % des répondants pensent que la 5G permettra à davantage de personnes d'accéder à du contenu numérique à domicile et contribuera à réduire la fracture numérique.Source : Ciena Trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?Que pensez-vous de la 5G ? Souhaitez-vous l'adopter ?