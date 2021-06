La couverture du réseau 5G de la Chine et l'échelle des utilisateurs ont considérablement augmenté, a indiqué Liu Liehong, vice-ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information, lors d'une conférence de presse. Les entreprises de télécommunications ont travaillé dur pour surmonter l'impact de l'épidémie covid-19 et ont accéléré la construction des réseaux 5G depuis que la 5G a commencé à être commercialisée il y a plus d'un an, et le pays a établi le plus grand réseau mobile 5G au monde, a indiqué Liu selon a presse chinoise.La part de la Chine dans les déclarations de brevets essentiels à la 5G dans le monde dépasse 38 %, soit une augmentation de près de 5 points de pourcentage depuis le premier semestre de l'année dernière, ce qui la place au premier rang mondial. Liu Honglie, a déclaré que la Chine continuera à promouvoir le développement rapide de la 5G, en renforçant le développement des normes internationales, et en encourageant l'industrie à participer à la normalisation des spécifications internationales R17 et R18 de la 5G.Le réseau de nouvelle génération changera profondément la vie quotidienne et le style de travail dans la consommation personnelle et l'interaction sociale, y compris le divertissement, les soins de santé et la gouvernance urbaine.La Chine va promouvoir le développement de la 6G, mener des recherches sur les scénarios d'application de la 6G, et se concentrer sur la promotion des percées dans l'innovation technologique clé, a déclaré le MIIT. Le Pays s'appuiera sur les fondements de la 5G, en combinant l'évolution technologique, les tendances du développement économique et social, et en étudiant les besoins futurs de la vision 6G et les scénarios d'application, a ajouté le MIIT.Lors de la semaine chinoise sur la propriété intellectuelle 2021, à l’occasion de la 21e Journée mondiale de la propriété intellectuelle en avril, la Chine a tenu à affirmer sa domination du pays sur la 6G , selon certains analystes. Le pays a révélé son analyse selon laquelle 35 % des demandes de brevet relatives à la norme de nouvelle génération, au nombre 38 000 travaux pertinents, proviennent de Chine.Selon ces analystes, l'office national de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA) aurait fait remarquer que la Finlande, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon sont tous en quête de 6G, mais que la Chine a compris l'importance de cette technologie de nouvelle génération, a investi en conséquence et a déjà pu récolter les fruits du travail des innovateurs locaux. Les rapports des médias d'État soulignent que si la Chine domine actuellement les demandes de brevets pour certains aspects de la 6G, notamment les réseaux en térahertz et les interfaces radio intégrant l'intelligence artificielle, d'autres pays sont en avance sur d'autres technologies 6G.Les opérateurs chinois avaient déployé un total de 792 000 stations de base 5G à la fin du mois de février, a rapporté la presse chinoise, citant un responsable gouvernemental. Liu Liehong a déclaré en avril que, déjà en février, les réseaux autonomes 5G couvraient toutes les villes de niveau préfecture à travers la Chine, et que le nombre de connexions de terminaux 5G avait atteint 260 millions. Les stations de base du réseau 4G de la Chine représentaient à l’époque la moitié du total mondial, selon les données du MIIT rapporté par les médias.Selon les rapports, la Chine vise également à construire plus de 600 000 stations de base 5G en 2021. Les opérateurs chinois ont ajouté un total de 16,94 millions d'abonnés 5G au cours du mois de février, selon les statistiques mensuelles publiées sur les sites Web des opérateurs. China Mobile a ajouté 4,19 millions d'abonnés 5G en février. L'opérateur a déclaré avoir terminé le mois de février avec un total de 173,16 millions d'abonnés 5G, contre 15,4 millions de clients 5G en février 2020.Par rapport au segment des consommateurs, le modèle 5G pour les entreprises doit encore être commercialisé, car il nécessite une technologie réalisable, ainsi que des moyens pratiques pour les entreprises d'économiser des coûts et d'améliorer l'efficacité, ont déclaré des analystes du secteur au quotidien tabloïd chinois Global Times.La Chine vise à achever la construction du réseau 5G au cours de la période du 14e plan quinquennal (2021-2025), lorsque des progrès considérables seront réalisés en matière de vitesse et de couverture du réseau.Dans un plan d'action publié en mars, selon Global Times, le MIIT a déclaré que la Chine s'efforcera d'achever la construction de réseaux "dual-gigabit" qui offrent un haut débit gigabit avec et sans fil d'ici 2023. Cette infrastructure couvrira essentiellement les zones urbaines et les communes chinoises, ce qui renforcera la compétitivité de la nation en matière d'innovation. Le géant chinois de la technologie Huawei aurait fait de nouveaux progrès, affirmant qu'il lancera ses réseaux 6G en 2030, soit 50 fois plus vite que la 5G.Selon un rapport du Wall Street Journal publié le mois dernier, tous les grands opérateurs de téléphonie mobile américains affirment disposer d'un service 5G à l'échelle nationale, mais les analystes du secteur estiment que ce service est largement indifférenciable du service 4G LTE. Selon les prévisions du cabinet d'études Evercore ISI, la plupart des Américains ne bénéficieront pas de services sans fil offrant des vitesses nettement supérieures à celles disponibles aujourd'hui avant la fin de l'année, au plus tôt.« Globalement, il faudra attendre la fin de l'année 2021 ou la fin de l'année 2023 pour que les deux tiers de la population du pays soient couverts par un service 5G nettement supérieur à ce qui est actuellement disponible en 4G », explique James Ratcliffe, analyste chez Evercore. Selon Ratcliffe, ce délai signifie que le premier opérateur ne devrait pas couvrir les deux tiers du pays avec un service 5G à vitesse nettement supérieure avant 30 mois après l'arrivée des premiers téléphones compatibles 5G, à la mi-2019, contre environ 18 mois pour la 4G après le lancement des premiers téléphones compatibles 4G à l'automne 2010.Source : Ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'informationQu’en pensez-vous ?Quel commentaire faites-vous de l’avance que la Chine aurait prise devant les autres pays dans le déploiement de la technologie 5G ?