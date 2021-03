Les ventes mondiales de smartphones ont baissé de 5 % au quatrième trimestre 2020 selon Gartner

En raison des arrondissements, certains chiffres peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux indiqués.



Le canal en ligne a dépassé le marché global, avec une croissance annuelle de 12 % et une part de marché de 48 % en 2020. De nombreux événements de vente, des promotions, des programmes de reprise et de mise à niveau, et des initiatives d'accessibilité financière l'ont aidé à atteindre une part record de 51 % au quatrième trimestre de 2020. Toutefois, au cours des semaines d'octobre et de novembre précédant le salon Diwali, la fréquentation des magasins s'est progressivement accélérée, le canal hors ligne ayant enregistré une croissance de 5 % par rapport à l'année précédente au quatrième trimestre de 2020.





Les ventes de smartphones équipés de processeurs MediaTek sont arrivées en tête avec une part de 43 %, suivies de près par Qualcomm avec 40 % en 2020. MediaTek a renforcé sa position de leader dans les segments de prix inférieurs à 200 dollars américains.





Les expéditions de smartphones 5G ont franchi la barre des 3 millions en 2020, les OEM chinois proposant des appareils à des prix agressifs jusqu'en 2020, notamment le Mi 10i de Xiaomi à un prix inférieur à 250 dollars américains. Mais l'adoption a été limitée par la hausse des prix et l'absence d'un réseau 5G, dont le déploiement devrait commencer fin 2021 ou début 2022.





"Avec l'arrivée de nouveaux appareils 5G en 2021, l'ASP pour les smartphones devrait augmenter. IDC s'attend à ce que les fournisseurs lancent des appareils 5G à des prix multiples, soutenus par des promotions agressives, car la 5G reste actuellement une nouveauté plutôt qu'une nécessité pour la plupart", déclare Upasana Joshi, directeur de recherche associé, appareils clients, IDC Inde.



, a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche senior chez Gartner.Le lancement de la série 5G de l'iPhone 12 a permis à Apple d'enregistrer une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre 2020. Apple a dépassé Samsung pour reprendre la première place mondiale des fournisseurs de smartphones (voir tableau 1). La dernière fois qu'Apple a été le premier vendeur de smartphones, c'était au quatrième trimestre 2016.Samsung a connu une baisse de 14,6 % en 2020, mais cela ne l'a pas empêché de conserver sa position de premier fournisseur mondial de smartphones dans les résultats de l'année entière. Elle a dû faire face à la concurrence acharnée des fournisseurs régionaux de smartphones tels que Xiaomi, OPPO et Vivo, car ces marques sont devenues plus agressives sur les marchés mondiaux. En 2020, Apple et Xiaomi étaient les deux seuls vendeurs de smartphones du top cinq à connaître une croissance.Huawei a enregistré la plus forte baisse parmi les cinq premiers vendeurs de smartphones, ce qui lui a fait perdre la deuxième place au profit d'Apple en 2020 (voir tableau 2). L'impact de l'interdiction d'utiliser les applications Google sur les smartphones de Huawei a été préjudiciable à la performance de Huawei au cours de l'année et a affecté négativement les ventes., a déclaré M. Gupta.Le marché indien des smartphones a clôturé l'année 2020 avec 150 millions d'unités, soit une baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente, après plusieurs années de croissance. Les obligations de rester à la maison, le travail à distance, l'éducation à distance, les restrictions de voyage et les arrêts de production ont entraîné un faible S1'20 (-26% de baisse par rapport à l'année précédente), ce qui a particulièrement affecté le deuxième trimestre.Toutefois, le second semestre a connu une reprise, avec une croissance de 19 % par rapport à l'année précédente, grâce à la réouverture progressive des marchés. Les lock-out et les restrictions ont rendu urgent le besoin d'appareils pour des activités telles que le divertissement, le travail à domicile et l'apprentissage à distance, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'appareils par foyer et une reprise de la demande d'appareils grand public, notamment les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes en 2020.Le 4ème trimestre (octobre-décembre) a enregistré des livraisons record de 45 millions de smartphones, avec une croissance de 21 % par rapport à l'année précédente. Bien que les livraisons de smartphones pour l'ensemble de l'année 2020 soient restées en dessous du niveau pré-pandémique, IDC pense qu'une plus forte accélération du marché en 2021 sera conduite par les modernisateurs.Navkendar Singh, directeur de recherche, Client Devices & IPDS, IDC Inde, mentionne :Note : *Le chiffre "2021" représente les prévisions préliminaires de croissance des ventes pour l'année fiscale 2021Source : Gartner, IDCQu'en pensez-vous ?Les ventes de smartphones vont-elles vraiment augmenter en 2021 avec les smartphones 5G ?