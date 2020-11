Les livraisons mondiales de tablettes ont augmenté de 24,9 % au troisième trimestre 2020 Selon IDC 0PARTAGES 4 0 Le marché mondial des tablettes a enregistré de solides résultats au troisième trimestre 2020 (3T20) avec une croissance de 24,9 % en glissement annuel et des expéditions totalisant 47,6 millions d'unités, selon les données préliminaires de l'International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker.



La demande d'un accès abordable à l'informatique de base et à des écrans plus grands pour faciliter le travail, l'apprentissage et les loisirs à distance, en raison des restrictions COVID-19, a stimulé le marché. Les dépenses des consommateurs en matière de technologie ont également augmenté alors que d'autres catégories, comme les repas, les divertissements et les voyages, ont diminué pendant la pandémie.



Faits marquants des sociétés productrices de tablettes



Apple a expédié 13,9 millions d'unités au troisième trimestre de l'année en cours pour redevenir le leader du marché des comprimés. Le vendeur a enregistré une croissance de 17,4 % d'une année sur l'autre. Comme prévu, le vendeur a réalisé de bonnes performances dans le segment de l'éducation et une croissance a été enregistrée dans le segment des consommateurs après deux trimestres de baisse. Si l'iPad (2019) a pu conserver la plus grande part des expéditions, le dernier iPad (2020) a réussi à enregistrer un volume d'expéditions notable malgré son lancement tardif au cours du trimestre.



Samsung a repris la deuxième position avec des expéditions de 9,4 millions d'unités et une croissance de 89,2 % d'une année sur l'autre. La demande de solutions informatiques plus mobiles et portables ayant augmenté, Samsung s'est concentré sur son portefeuille de produits détachables Android, qui a enregistré une solide croissance au cours du trimestre. Samsung a également lancé la Galaxy Tab S7+ au troisième trimestre de l'année, la première tablette 5G disponible dans le monde, ce qui en fait l'un des premiers fournisseurs de tablettes à adopter la 5G.



Amazon.com s'est glissé en troisième position au troisième trimestre de l'année avec des expéditions totalisant 5,4 millions d'unités. Il s'agit d'une baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente, en raison de la comparaison avec le troisième trimestre de l'année précédente, où les ventes de Prime Day ont entraîné des expéditions record. Les comprimés de 8 pouces récemment mis sur le marché ont représenté la plus grande part des expéditions du troisième trimestre de l'année, tandis que les comprimés de 10,1 pouces venaient juste après. Les comprimés d'Amazon Kids Edition ont également maintenu une forte dynamique, tant pour les comprimés de 8 pouces que pour ceux de 10 pouces.



Huawei a expédié 4,9 millions d'unités au cours du troisième trimestre de l'année 2020, soit une croissance de 32,9 % d'une année sur l'autre, ce qui lui a permis de gagner des parts de marché. Malgré les sanctions du gouvernement américain, Huawei a réussi à se développer dans de nombreuses régions, y compris en dehors de la Chine. Cependant, la sécurisation des composants adéquats pour sa gamme de tablettes continuera à poser problème, tout comme le manque de services mobiles de Google. En conséquence, les perspectives de l'activité de la société dans le domaine des tablettes restent incertaines.



Lenovo a terminé le trimestre en cinquième position, enregistrant une croissance de 62,4 % en glissement annuel et expédiant 4,1 millions d'unités. Les tablettes de Lenovo se sont exceptionnellement bien comportées, principalement grâce à des tablettes économiques avec des écrans plus grands qui aident les utilisateurs à collaborer virtuellement et à visualiser et interagir avec le contenu numérique, ce qui est d'une importance capitale dans la situation actuelle.





Notes du tableau :



Les données sont préliminaires et sujettes à modification. Certaines estimations de l'IDC sont antérieures aux rapports sur les résultats financiers. Les données de toutes les entreprises sont déclarées pour des périodes civiles.



Le marché total des tablettes comprend les tablettes d'ardoise et les tablettes détachables. Les références aux "comprimés" dans ce communiqué incluent à la fois les comprimés d'ardoise et les dispositifs détachables.



Les "convertibles" font référence aux ordinateurs portables convertibles, qui sont des ordinateurs portables dotés de claviers qui peuvent soit se retourner, soit tourner, soit se tordre, mais contrairement aux tablettes détachables, les claviers des ordinateurs portables convertibles sont câblés à l'écran.



Les expéditions comprennent les envois aux canaux de distribution ou aux utilisateurs finaux. Les ventes OEM sont comptabilisées sous la société/marque sous laquelle elles sont vendues.



La "société" représente la société mère actuelle (ou holding) pour toutes les marques détenues et exploitées en tant que filiale.



Source : IDC



Et vous ?



Qu'en dites-vous ?

Préférez-vous les tablettes ou les smartphones ?

