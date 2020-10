La dégradation des performances thermiques de l'iPhone fait qu'il perd son avantage sur Android Selon un test d'accélération de 3DMark Wild Life 4PARTAGES 5 0 UL Benchmarks a introduit le 15 octobre 3DMark Wild Life, un nouveau benchmark graphique multiplateforme permettant de comparer les performances graphiques des derniers appareils Apple, Android et Windows. UL a expliqué que deux tests distincts sont disponibles dans le cadre de 3DMark Wild Life : le test standard et le test de pression. À ce titre, une analyse comparative des plateformes des appareils Android et des appareils iOS a révélé que les iPhone accélèrent si vite qu'ils perdent leur avantage sur Android.



Le test standard de 3DMark Wild Life est conçu pour donner un retour d'information sur les performances d'un jeu sur une courte période. En effet, dans le cas des jeux sur les appareils mobiles, les gens jouent généralement par brèves poussées lorsqu'ils trouvent du temps libre, que ce soit dans le bus, dans le métro ou pendant la pause déjeuner. Et dans un deuxième cas, le test de pression (3DMark Wild Life Stress Test) est un test qui dure plus longtemps et qui montre comment un appareil fonctionne pendant de longues périodes de forte charge.



En d’autres mots, il montre la façon dont un appareil se comporte sur une période plus longue et prend note de la dégradation des performances qui peut être observée en raison de l'augmentation des niveaux de chaleur et de l’accélération. Comme l'explique UL, « au lieu de produire un seul score, le principal résultat du test de pression est un graphique qui vous montre comment les performances de l'appareil ont changé pendant le test ». Sur des appareils Android ou des PC Windows, Wild Life utilise l'API Vulkan et sur les appareils iOS, Wild Life utilise l'API Metal d'Apple.



HotHadware a réalisé une série de tests pour comparer les performances graphiques des appareils Android et iOS (comme l’iPhone et l’iPad). Voici quelques résultats de ces expériences.



3DMark Wild Life Standard : téléphones Android contre iPhone - un test unique



Le média a examiné comment certains smartphones qu’il a en stock (neufs et anciens) se comparent les uns aux autres. Selon lui, les résultats ont été quelque peu surprenants. En premier lieu, les tests ont été effectués avec Wild Life Standard, qui permet à un appareil de fonctionner aussi vite que possible, indépendamment du taux de rafraîchissement donné, grâce à un rendu hors écran ; le test standard de Wild Life est plafonné par le taux de rafraîchissement de l'appareil. Cette expérience a montré que le GPU des iPhone d'Apple est un monstre de performances absolues.



Le GPU qui équipe l’iPhone est en effet facilement capable de rivaliser avec ses rivaux Android dans ce court test de référence. Selon le média, ce qui est remarquable, c'est le fossé qui sépare les iPhone et les appareils phares d'Android. Pour mettre les choses en perspective, l'iPhone XR, qui était au dernier échelon de la gamme des smartphones phares d'Apple en 2018, a obtenu un score de 5424, soit 42 % de plus que le OnePlus 8/OnePlus 8T. Les performances de l'iPhone XR ont également été 27 % plus rapides que celles du puissant ASUS ROG Phone 3 en mode X.



L'iPhone 11 Pro, l'appareil phare d'Apple en 2019, a vraiment relevé le défi avec 7800 points, faisant plus que doubler les performances du OnePlus 8/OnePlus 8T, tout en devançant le ROG Phone 3 en mode X de 87 %. L'écart pourrait encore s'élargir avec la famille iPhone 12, comme le montrent les récentes fuites de benchmarks qui révèlent que le A14 Bionic devance les téléphones Android de 60 % dans les tests de CPU synthétique à fil unique. Et Apple revendique jusqu'à 50 % d'avance sur ses rivaux Android dans les tests de GPU.



Wild Life Stress Test : la dégradation des performances thermiques de l'iPhone est dramatique



Selon le média, là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est au niveau du Wild Life Stress Test. Comme ce test prend beaucoup plus de temps à réaliser (20 minutes contre environ une minute dans le cas du test standard), il est resté très attentif à toute baisse de performance, et c'est là que les iPhone ont montré leur talon d'Achille. Lors de son test WildLife Stress Test, l'iPhone 11 Pro a obtenu un meilleur score en boucle de 7945, qui a bien sûr été enregistré lors du premier tour. Mais, une fois ce premier tour terminé, les performances ont considérablement baissé au cours des 19 minutes suivantes, jusqu'à ce que les 20 tours soient achevés.



À la fin, épuisé par l'accélération thermique, l'iPhone 11 Pro a obtenu un score final de 4106. Cela porte sa stabilité de benchmark à 51,7 %. Toutefois, même avec la forte baisse des performances, le score de référence le plus bas de l'iPhone 11 Pro reste supérieur à celui de la plupart de ses rivaux Android. Seul le téléphone ASUS ROG Phone 3 en mode X a réussi à dépasser le pire score de l'iPhone 11 Pro. Par ailleurs, il faut aussi noter que les performances de l'iPhone se stabilisent et restent au niveau des 4K après environ 13 minutes.





En parlant de la compétition Android, le OnePlus 8/8T n'a pratiquement pas subi d’accélération thermique pendant les 20 minutes de l'exercice, affichant une stabilité de référence de plus de 99 %. Quoi qu'il en soit, le tableau des performances est complètement différent dans le test d'effort, et le score OnePlus 8 sur sa boucle la plus rapide est beaucoup plus proche de celui de l'iPhone 11 Pro après seulement quelques tours. Il est à noter que chaque tour ne dure qu'une minute environ et que les gens ne jouent généralement pas qu'une minute à la fois, mais bien plus que cela.



Des tests de résistance pour l’iPhone SE (2020 - A13 Bionic) et l’iPhone XS Max (A12 Bionic) ont également été réalisés. Notez que la forte baisse se poursuit, quel que soit le modèle d'iPhone. En outre, le média a également testé le Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865+) de Samsung, avec des résultats similaires à ceux du OnePlus 8. Les performances de ces téléphones Android ne sont pratiquement pas affectées et le test de pression de Wild Life donne une note de stabilité de 99 % pour les modèles Snapdragon 865 testés. Cela a permis de tirer quelques conclusions.





En premier, il semble qu’Apple vise des performances “maximales” plutôt que “soutenues” en ce qui concerne le GPU du A13 ou du A12 Bionic, alors que le GPU de l'Adreno 650 du Snapdragon 865 est très performant, quelle que soit la situation lors du test de pression de Wild Life. Quoi qu'il en soit, ce premier regard sur 3DMark Wild Life a été plutôt révélateur. D’autre part, il serait aussi intéressant de réaliser ce test sur appareil Apple équipé du A14 Bionic pour voir la façon dont les choses se passent ou voir jusqu'où l'avance des iPhone s'étend et/ou se réduit avec une charge continue.



Secondo, le Qualcomm Snapdragon 875, qui pourrait être dévoilé dès le 1er décembre, aura beaucoup à faire s'il veut rivaliser pour la suprématie dans cet espace, du moins pour ce qui est des meilleurs scores de benchmark, mais peut-être pas en ce qui concerne les performances dans le temps et la saturation thermique. La question est donc de savoir comment vous jouez sur votre smartphone. Jouez-vous pendant plus de 10 minutes à la fois, par exemple ? Si c'est le cas, assurez-vous de tenir compte de la résistance de votre téléphone et pas seulement de ce que pourrait indiquer un score de benchmark unique.



Super ! Les possesseurs d'Iphones ont donc une bête de course dont ils ne peuvent jamais véritablement profiter... Expert éminent sénior https://www.developpez.com 2 0 D'après ce que j'ai pu constater la majorité des informaticiens utilisent Android et non IOS, il n'y a aucune raison de payer plus cher un mobile pour avoir IOS sinon tenter d'afficher une espèce de signe extérieur de richesse, et c'est pas tellement le genre des informaticiens le plus souvent, et surtout IOS est encore plus fermé qu'Android. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par 23JFK Envoyé par dont ils ne peuvent jamais véritablement profiter...

De toute façon la plupart des gens se foutent des performances graphiques des smartphones… 1 0 Ça fonctionne très bien la première minute !De toute façon la plupart des gens se foutent des performances graphiques des smartphones… Membre éprouvé https://www.developpez.com Ryu2000

De toute façon la plupart des gens se foutent des performances graphiques des smartphones… De toute façon la plupart des gens se foutent des performances graphiques des smartphones…

Que demander de + ???

0 0 Tant que c’est aussi beau, que cela sent bon après s’être mouché dedans …Que demander de + ???