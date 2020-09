Surface Duo, le premier téléphone Android de Microsoft, est maintenant disponible, Un smartphone à double écran qui compile les caractéristiques d'une tablette et celles d'un téléphone 0PARTAGES 4 0 Comme



Le PDG de Samsung reconnaît que le Galaxy Fold a été lancé trop tôt, mais assure que son téléphone futuriste sera disponible « en temps voulu » Comme annoncé en août dernier , Microsoft a effectivement entamé jeudi les livraisons du Surface Duo, son premier smartphone piloté par Android. Ce nouveau produit de la firme de Redmond est un téléphone à double écran qui compile les caractéristiques d'une tablette et celles d'un téléphone. Le Surface Duo coûte 1399 dollars et marque aussi le retour de Microsoft sur le marché des téléphones portables, que la société a quitté en 2016 après que son système d’exploitation Windows 10 Mobile n’a pas survécu face à la concurrence d’Android de Google et de l’iOS d’Apple.Microsoft a mis fin à son activité sur le marché des smartphones en 2016 en envoyant la plateforme Windows Phone au cimetière. Cependant, il n’a pas pour autant l’intention d’abandonner la partie et le voilà de retour avec Surface Duo . Le smartphone est désormais disponible sur commande et en livraison aux consommateurs. Pour rappel, le Surface Duo est équipé de deux écrans OLED de 5,6 pouces, chacun d'une résolution de 1 800 par 1 350 pixels. Les écrans sont séparés par une charnière à 360 degrés, ce qui permet de l'ouvrir comme un livre ou de le plier sur tout son pourtour.D’ailleurs, à l’heure actuelle, Microsoft n’utilise pas exactement le terme “téléphone” pour désigner son nouveau bijou. Effectivement, il est un peu plus gros pour être considéré comme un téléphone puisqu’il ne rentre pas dans tous les poches. Le Surface Duo fait 145,2 mm x 186,9 mm x 4,8 mm. Il n’y a pas d’écrans ni de caméras lorsqu’il est fermé. En raison de sa forme et son aspect, il s’apparente à un petit livre, une version numérique du carnet de notes. Et comme un carnet de notes, il semble plus naturel à tenir que la forme verticale d'un téléphone.En fait, vous le tenez dans vos mains avec les deux côtés inclinés vers vous comme un livre. Au niveau des caractéristiques techniques, le Surface Duo dispose de 6 Go de RAM et d'un processeur Snapdragon 855. En termes de stockage, Microsoft le commercialise en deux versions, une avec 128 Go et l’autre avec 256 Go. Il comprend une batterie de 3577 mAh et il n'y a qu'un seul appareil photo de 11 mégapixels, mais il peut s'agir d'un appareil photo avant ou arrière selon ce que vous faites de la charnière. L'authentification de l'utilisateur se fait par un lecteur d'empreintes digitales, et l'appareil prend en charge la saisie à partir du stylo.Quant aux ports, il n'y en a qu'un seul, l’ USB-C. En outre, il ne dispose que d'un seul haut-parleur, vous n'aurez donc pas de son stéréo ici. Selon les critiques, il serait un peu plus difficile ici d'obtenir un son stéréo étant donné le nombre de façons dont vous pouvez tenir ou orienter l'appareil. Enfin, le Surface Duo fonctionne sous Android 10. Android 11 vient de sortir cette semaine, donc le Duo est livré avec la version précédente d'Android. Alors que disent les critiques en générale sur le Surface Duo de Microsoft ?En premier, ils ont fait remarquer qu’il n’y a rien que le Surface Duo puisse faire que vous ne puissiez faire sur votre smartphone ou tablette actuelle. Votre smartphone prend sûrement de meilleures photos, et votre tablette n’a pas de grand espace au milieu. Par contre, la différence avec le Surface Duo est que la façon dont vous faites les choses est unique. Par exemple, il est possible de réaliser des tâches qui pourraient en effet vous frustrer sur ces autres appareils (tablettes comme téléphones). En outre, le multitâche avec le Surface Duo serait mieux qu’ailleurs.Le Surface Duo permet d’utiliser deux applications à la fois et les critiques estiment qu’il a un bon revêtement. Un autre de ses points forts est qu’il a une bonne autonomie. Dans l’autre sens, notamment les points faibles de l’appareil, ces dernières trouvent que la caméra qu’il intègre est “terrible”, il ne permet pas de prendre de meilleures photos si l’on considère son prix et l’effort qu’il est censé représenter. Ensuite, le logiciel de l’appareil serait trop bogué. En effet, la version originale du logiciel envoyée par Microsoft aux critiques serait truffée de bogues, tout en se plantant régulièrement.Cependant, elles ont ajouté qu’il y a un peu moins d'une semaine, la société a publié une mise à jour du logiciel. Selon elles, c’est cette version du logiciel qui sera disponible sur les appareils vendus au détail dès le 10 septembre. Bien évidemment, elles confirment que la mise à jour a résolu un pourcentage appréciable de ces bogues. Mais certains bogues persistent. Il y aurait par exemple quelques problèmes avec l'application caméra, avec des retards et des entrées manquées. Il y aurait aussi d'autres bizarreries comme le clavier qui saute à la vue sans raison valable.Par ailleurs, certaines critiques révèlent également que le Surface Duo a des spécifications dépassées. Il est équipé du processeur Snapdragon 855 de l'année dernière et n'est pas pourvu de la 5G. Si l’absence de la 5G peut ne pas être considérée comme un manque à gagner pour l’instant, certains estiment quand même qu’il s’agit d’une erreur de la part de Microsoft. Ils rappellent notamment que le téléphone est censé relancer la société et donc devrait être quelque chose de nouveau, de meilleur, puissant et unique. Ils pensent que la nouvelle entrée de Microsoft n’a pas été réussie.En gros, voici les choses que les critiques considèrent comme des ratés de la part de Microsoft à propos du Surface Duo. La société a en effet sacrifié plusieurs choses sur l’autel de la minceur, notamment la NFC, la recharge sans fil, une batterie plus grande, un stockage extensible et la 5G. Il y a aussi l'absence de spécifications plus modernes telles qu’un processeur plus rapide et plus de RAM. En outre, il n'y a qu'un seul haut-parleur. Au regard de tout ceci, certains jugent le prix du Surface Duo un peu trop élevé. Par contre, d’autres ont essayé de justifier ce prix.Pour ceux-ci, toutes ces choses que l'on attend d'un téléphone de ce prix sont, en théorie, consommables, car pour l’entreprise, le Surface Duo n'est pas un téléphone, mais quelque chose d'entièrement différent. Enfin, notons que les téléphones à double écran comme celui-ci sont apparus en partie parce que les récentes tentatives de sociétés comme Samsung pour fabriquer des écrans pliables n'ont pas été très fructueuses, mais le rêve d'ouvrir un appareil de la taille d'un smartphone pour utiliser un écran géant de la taille d'une tablette est toujours d'actualité.Cependant, il reste à savoir si le retour de Microsoft sur ce marché peut être considéré comme réussi ou non. Alors, le Surface Duo sera-t-il un flop comme beaucoup le pensent du Samsung Galaxy Fold ? Il est encore trop tôt pour en juger. Les expéditions ont commencé seulement ce jeudi et les commandes il y a un mois. La réussite de Microsoft sera certainement jugée par rapport à l’engouement que suscitera le Surface Duo.Source : Microsoft Qu'en pensez vous ?