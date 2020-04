La Commission de l'UE veut des applis mobiles de suivi de la propagation du Covid-19 respectueuses de la vie privée, installables sur la base du volontariat Et publie donc un guide de mise sur pied 0PARTAGES 4 0 Les applications mobiles dont usent les pays de l'UE pour endiguer la propagation du coronavirus doivent respecter les règles de l'Union en matière de protection de la vie privée et obtenir le consentement des personnes concernées pour utiliser des données personnelles, mais exclure les données de localisation. C’est de façon ramassée ce qui ressort d’une récente note d’information de la Commission européenne.



Les recommandations de l'exécutif européen font partie d'une approche unifiée pour l'utilisation de la technologie dans la lutte contre le COVID-19. Grosso modo, il s’agit d’un guide pratique de mise sur pied des applications de suivi de la propagation publié à l’intention des États membres. C’est une boîte à outils qui définit les exigences essentielles pour ces applications. Dans les grandes lignes on retrouve entre autres : la conformité totale aux règles de l'UE en matière de protection des données et de la vie privée ; la mise en œuvre en étroite collaboration avec les autorités en charge de la santé publique et l’approbation par ces dernières ; l’installation sur la base du volontariat et la suppression lorsque ces applications ne sont plus nécessaires ; l’utilisation des dernières technologies permettant d’améliorer la vie privée, notamment, Bluetooth qui évite de pister les individus ; l’utilisation de données sous anonymat ; l’interopérabilité dans toute l’Union.



Dans sa dernière publication, la Commission de l’UE répertorie un ensemble d’initiatives en cours, qui si elles ne le sont pas déjà, devront s’aligner aux exigences formulées au sein de la boîte à outils. En effet, D’après ce que rapporte Reuters, des discussions entre membres de la Commission de l’UE et responsables chez Google et Apple sont en cours pour arrimer leur initiative aux exigences de la boîte à outils de l’UE.





Après, il faut souligner que la publication de la Commission européenne arrive au moment où le projet dénommé Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), qui mobilise 130 experts, a en principe débouché sur la mise sur pied d’une plateforme technologique sous licence. La plateforme dite de traçage de proximité fait un usage anonyme de la technologie Bluetooth des téléphones portables d'une manière qui respecte le règlement général de l'Union européenne sur la protection des données (GDPR). Cela évite d’effectuer un suivi intrusif des données de localisation. Le système enregistre (pendant deux semaines) les connexions établies entre les smartphones sur ces derniers, plutôt que sur un serveur central, en utilisant un chiffrement fort. Seules les autorités sanitaires locales sont considérées comme des personnes de confiance pour télécharger des données afin de pouvoir avertir les personnes à risque d'infection et leur dire de s'isoler.



« En trouvant et en isolant des tiers avec lesquels une personne atteinte a été en contact étroit, on prend une longueur d’avance », expliquent les chercheurs.





À date, 28 pays de par le monde ont chacun déployé des applications de suivi de la propagation du virus. Dans ce lot, l’Europe compte près de la moitié ; onze pour être précis. En France, la récente sortie de la Commission européenne devrait permettre de peaufiner un peu plus les détails de l’application StopCovid en cours de gestation. Ce projet s’appuie lui aussi sur la technologie Bluetooth qui permet à des smartphones d’identifier des appareils à proximité et non de recueillir des données de géolocalisation.



Applications mobiles alignées sur le guide de l’UE : pourquoi ça pourrait ne pas marcher ?



L’efficacité des solutions proposées par les différents acteurs repose sur une adoption de masse des outils qu’ils mettent à la disposition du public. Or, deux facteurs risquent de jouer contre l’atteinte de cet objectif : l’installation sur la base du volontariat et le fait que tout le monde ne dispose pas de smartphone. Sur le deuxième axe de réflexion en effet, près de 23 % de la population en France ne possède pas de téléphone dit intelligent, d’après Statista. L’Espagne, l’Italie et l’Allemagne affichent de façon respective des taux de pénétration de cette technologie de 60,8 %, 70,4 % et 79,9 %. C’est donc un paquet important de la population qui est susceptible de s’ajouter au lot de ceux qui pour une raison ou une autre ne procéderont pas à l’installation d’une des applications de suivi.



En sus, quelques problèmes d’ordre technique se posent. La technologie Bluetooth sur laquelle se basent ces applications ne serait pas suffisamment précise pour permettre de mesurer si l'on se trouvait à plus (ou moins) des deux mètres de distanciation sociale recommandés par les autorités sanitaires. La qualité du signal aussi dépendrait de facteurs additionnels : le terminal utilisé, sa batterie, la qualité de ses composants, etc.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette initiative de la Commission européenne ?

Quels sont d’après vous les facteurs susceptibles de la mener à un échec ?

Quels sont ceux qui concourent à ce qu’elle soit une réussite ?



