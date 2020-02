Microsoft apporte une nouvelle application mobile-friendly Office sur iOS et Android Qui combine World, Excel et PowerPoint en une seule application 0PARTAGES 4 0 Microsoft a lancé sa nouvelle application Office unifiée pour iOS et Android, qui combine Word, Excel et PowerPoint en une seule application. L'éditeur de logiciels a commencé à tester cette nouvelle application Office en tant que hub pour tout ce qui concerne Office mobile en novembre. Cette fois-ci, tout le monde peut la télécharger et l'installer. Microsoft s'est concentré sur la présentation de certaines des parties les plus conviviales de Word, Excel et PowerPoint en actions rapides qui vous permettent de faire des choses à la volée.



Toutes les applications principales sont combinées, ce qui signifie que vous pouvez basculer rapidement entre les documents, numériser des PDF et même capturer des tableaux blancs, du texte et des tableaux dans des versions numériques. Microsoft ajoute également la prise en charge du stockage cloud tiers comme Box, Dropbox, Google Drive et iCloud. Microsoft prévoit un « support limité » pour les tablettes Android, une expérience de tablette entièrement optimisée sera bientôt disponible sur iPadOS et Android. Il faut noter que pour le moment il n’y a pas de version iPad, donc les utilisateurs d'iPad peuvent souhaiter continuer à utiliser les applications autonomes sur cette plateforme.



« Cette application conserve toutes les fonctionnalités des applications mobiles Word, Excel et PowerPoint existantes, mais nécessite beaucoup moins de stockage téléphonique que l'utilisation de trois applications distinctes », peut-on lire sur le descriptif de l’application dans l'App Store iOS. L'application est téléchargeable et utilisable gratuitement, mais de nombreuses « fonctionnalités premium » sont verrouillées derrière un abonnement Office 365.



Après quelques notifications de confidentialité et autres, l'application se lance sur un écran d'accueil qui répertorie tous vos documents cloud récents, avec un panneau de navigation inférieur. Ce panneau peut vous emmener ailleurs. Le premier est le menu d'ajout, où vous pouvez créer un document ou une note à partir de zéro, à partir d'un modèle ou à partir d’un élément capturé par l'appareil photo de votre appareil. Les documents que vous créez peuvent être stockés dans iCloud, OneDrive, Google Drive, Box ou Dropbox.



En plus des documents Word, PowerPoint ou Excel, vous pouvez ajouter des notes simples, mais pour une raison quelconque, elles ne font pas partie du service OneNote existant de Microsoft. « Lens » est une autre option en plus de créer un document à l'ancienne; ce générateur de documents basé sur une caméra est le même que celui que nous avons vu dans l'application autonome de Microsoft du même nom.





Le second est le panneau Actions, qui est une liste déroulante verticalement d'actions rapides courantes sur les appareils mobiles. Il comprend:

Transférer des fichiers

Ajouter une image sur le texte

Ajouter une image à la table

Signer un PDF

Numériser un PDF

Images au format PDF

Document au format PDF

Scannez le code QR

Des éditeurs complets pour les documents Word, Excel et PowerPoint sont intégrés à l'application, et Microsoft s'est efforcé de maintenir les mêmes fonctionnalités et options disponibles entre les applications autonomes et cette application tout-en-un, même si être quelques différences de mise en page.



Bien que l'ensemble initial de fonctionnalités soit utile pour créer rapidement des modèles, analyser des tableaux et utiliser uniquement des fichiers Word, Excel ou PowerPoint lors de vos déplacements, Microsoft a prévu des fonctionnalités plus mobiles. La dictée de mots semble être l'une des plus intéressantes. Vous pourrez utiliser Word dans cette application Office pour dicter votre texte. Il existe même une barre de commandes vocales pour ajouter des signes de ponctuation tels que des virgules, des points d'interrogation et des points d'exclamation.





Microsoft prévoit de rendre Excel plus facile à utiliser sur mobile avec une nouvelle vue de cartes. Vous serez en mesure d'afficher et de modifier les données des lignes Excel dans une vue de carte, ce qui facilite la visualisation sur un écran de téléphone vertical. Excel a été conçu avec des colonnes et des écrans plus larges à l'esprit, et souvent, vous allez faire défiler un ensemble de données et oublier la ligne que vous regardiez. Cette nouvelle vue de carte permet d'améliorer cela pour les personnes qui souhaitent modifier et afficher des feuilles Excel en déplacement.



L’éditeur prévoit également de convertir un simple plan en présentation PowerPoint. « Souvent, il n'y a qu'un tas d'idées avec lesquelles nous commençons », explique Nithya Sampathkumar, chef de produit de l'application Office. « Nous nous sommes demandé : "Comment pouvons-nous nous assurer que le travail peut commencer sur mobile ?" C'est la base pour créer un plan ». La nouvelle fonctionnalité vous permettra d'écrire une présentation sous forme de liste à puces ou de bref aperçu, et la fonctionnalité de conception de PowerPoint la transformera en diapositives de présentation avec un style et une mise en forme.



Ces trois nouvelles fonctionnalités ne seront pas disponibles aujourd'hui, mais Microsoft prévoit de les introduire dans les prochains mois. Pour l'instant, vous pouvez télécharger la nouvelle application Office unifiée pour iOS et Android. Microsoft prévoit toujours de garder les applications Word, Excel et PowerPoint individuelles disponibles pour les personnes qui n'utilisent que les versions autonomes, mais cette application combinée est clairement là où la plupart des nouvelles fonctionnalités axées sur les mobiles apparaîtront à l'avenir.



télécharger sur



Source : Microsoft



Et vous ?



Utilisez-vous des applications Office sur mobile ? Lesquelles ?

Les trouvez-vous mobile-friendly ?

