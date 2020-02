Essential met la clé sous la porte : en difficulté depuis l'échec du lancement de son premier smartphone, La startup ne parvenait pas à lancer son second projet, le smartphone GEM 0PARTAGES 12 0 Lorsque Andy Rubin a créé son entreprise Essential – et la marque de smartphone portant le même nom en 2015, le monde était impatient de voir ce que la startup de l'un des co-fondateurs d'Android avait à offrir. L'objectif de la société était de rendre les téléphones simples en allant droit à l’essentiel et en supprimant un grand nombre de « fonctions inutiles ».



Mais voilà les responsables du projet ont récemment annoncé sur le site de l’entreprise qu’Essential met la clé sous la porte et que la société ne fournira plus de mises à jour pour ses produits. En outre, Newton Mail, un client mail payant disponible sur Android et iOS et qui appartenait à l’entreprise de Rubin va également disparaitre. Un effet de la crise liée à l’épidémie de coronavirus ?



Non ! De toute évidence, la startup n’a pas réussi à surmonter l’échec de la commercialisation de son premier et unique smartphone, l’Essential Phone, et les scandales sexuels qui ont entaché la réputation d’Andy Rubin. En mai 2018, la société défaillante a été mise en vente, mais elle n'a pas trouvé d'acquéreur. En octobre 2018, Essential a été contrainte de licencier 30 % de son personnel.





La société avait lancé l'Essential PH-1, un smartphone Android bénéficiant d’un concept intéressant et le premier du marché à avoir miser sur l’encoche popularisée plus tard par l’iPhone X. Bien qu’il ait reçu un accueil mitigé sur le marché à cause des nombreux problèmes (de logistique, de conception et de logiciel) qui avaient entaché son lancement, ce smartphone était tout de même un pas dans la bonne direction. Cela expliquerait pourquoi en dépit de son prix initial de 700 $, le prix de l’Essential PH-1 est rapidement tombé à 400 $ trois mois seulement après son lancement, avant de chuter plus tard aux alentours de 200 dollars. Après cet échec cuisant, le groupe a misé sur le projet GEM qui devait vraisemblablement se concrétiser par la sortie d’un second modèle de smartphone super mince avec le facteur de forme d'une télécommande de télévision qui semblait manquer de compatibilité avec la plupart des applications pour smartphones du marché : l’Essential Phone 2. Ce dernier ne verra jamais le jour.



« En octobre, nous avons lancé le projet GEM, une nouvelle expérience mobile que nos équipes chargées du matériel, des logiciels et du cloud ont mis au point et testé ces dernières années. Notre vision était d'inventer un paradigme de l'informatique mobile qui s'intégrerait plus facilement aux besoins du mode de vie des gens. Malgré tous nos efforts, nous avons conduit [le projet] Gem aussi loin que nous le pouvions et, malheureusement, nous n'avons pas de moyen clair pour le livrer aux clients. C'est pourquoi nous avons pris la décision difficile de cesser nos activités et de fermer Essential », a indiqué la société sur son site Web.



« La mise à jour de sécurité publiée le 3 février est la dernière mise à jour de l’équipe logicielle Essential. Votre smartphone continuera de fonctionner, mais nous ne fournirons aucune mise à jour ou assistance client supplémentaire » précise le groupe dans son billet. Pour les développeurs fans, une image prebuilt et le nécessaire pour continuer à bidouiller le PH-1 sera hébergée sur GitHub. Signalons au passage que LineageOS est déjà disponible pour l’Essentiel PH-1, pour ceux qui veulent des mises à jour.



