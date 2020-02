Foxconn, qui fabrique des smartphones pour Apple et d'autres marques, a dit la semaine dernière qu'elles fonctionneraient toujours selon un calendrier de vacances et qu’ il n'y avait pas d'impact prévu sur la production . Mais si l'arrêt de ses usines chinoises, en raison de l'épidémie de coronavirus, se prolonge dans une deuxième semaine, cela pourrait avoir un "gros" impact sur la production et les expéditions vers les clients, et Apple risque d'être en difficulté en ce qui concerne la production d'iPhone, a rapporté Reuters qui cite une personne ayant une connaissance directe de la question.Dans l'Est de la Chine, à Suzhou, l'un des plus grands centres de production, les entreprises ont été priées de rester fermées au moins jusqu'au 8 février et à Shanghai jusqu'au 9 février, a rapporté Reuters. Les usines du centre manufacturier de Dongguan, dans la province du Guangdong, orientée vers l'exportation, ont également été priées de ne pas ouvrir avant le 10 février.Foxconn, le fabricant taïwanais de smartphones, a arrêté "presque toute" sa production en Chine conformément aux règles gouvernementales, et le principal partenaire d'Apple dans la chaîne d'approvisionnement attend de savoir si cette date sera repoussée, a déclaré la source à Reuters. La source a également déclaré qu'un arrêt au-delà du 10 février pourrait perturber les expéditions de Foxconn, soulignant les inquiétudes concernant les centres de production dans la province méridionale de Guangdong et la ville de Zhengzhou dans la province du Henan où se trouvent les principales usines d'iPhone.Alors que le coronavirus a été déclaré par l'Organisation mondiale de la santé une urgence sanitaire mondiale, l’épidémie menace de perturber des pans entiers de l'industrie manufacturière chinoise. La société Foxconn, basée à Taipei, qui est le plus grand fabricant d'électronique sous contrat au monde, n'avait pas encore répondu à une demande de commentaires de Reuters au moment où l’agence de presse écrivait son rapport, et Apple a refusé de commenter, d’après Reuters.Toutefois, la source a déclaré à Reuters lundi que Foxconn a jusqu'à présent constaté un « impact assez faible » de l'épidémie, car elle utilisait des usines dans des pays comme le Vietnam, l'Inde et le Mexique pour combler le vide, ajoutant que l'entreprise pourra rattraper le retard si les usines font des heures supplémentaires après l'interdiction.Apple a déclaré samedi qu'elle fermerait tous ses magasins officiels , ses bureaux d'entreprise et centres de contact en Chine continentale jusqu'au 9 février, et que la société se réjouissait de rouvrir les magasins « dès que possible ». De nombreux autres détaillants étrangers, dont Starbucks Corp et McDonald's Corp, ont fermé temporairement des vitrines par mesure de précaution. Plusieurs entreprises ont demandé à leurs employés en Chine de travailler depuis leur domicile et de cesser leurs voyages d'affaires non essentiels au cours de la première semaine de février, a rapporté Reuters samedi.Apple est exposée à l'épidémie de coronavirus du côté de la demande et de l'offre. Si Foxconn doit rester fermé pendant une semaine de plus, Apple ne pourra pas maintenir son rythme normal d'expéditions mondiales d'iPhone en raison des contraintes d'approvisionnement. Lors de l'appel aux résultats trimestriels, Apple a fait état d' une fourchette de revenus plus large que la normale, estimant que les ventes pour le trimestre en cours se situeront entre 62 et 67 milliards de dollars. Le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a déclaré que l'incertitude due au coronavirus était la raison de cette fourchette plus large.La personne source a déclaré à Reuters que « Ce qui nous inquiète, ce sont les retards d'une semaine, voire d'un mois. L'impact serait important ». « Cela aura certainement un impact sur la chaîne de production d'Apple ». « La question délicate est de savoir si nous pourrons reprendre la production (le 10 février)... Cela dépend des instructions données par les gouvernements central et provinciaux », a-t-il ajouté.Alors que le nombre de victimes ne cesse d’augmenter – plus 400 morts –, l'épidémie de coronavirus a déclenché la première quarantaine obligatoire du CDC aux États-Unis en 50 ans et obligé les ressortissants étrangers de ne pas revenir de Chine. De nombreux pays mettent en place des restrictions aux voyages, les compagnies aériennes suspendent leurs vols et les gouvernements évacuent leurs citoyens de la Chine, risquant ainsi d'aggraver le ralentissement de la deuxième économie mondiale.Foxconn a demandé aux employés et aux clients du Hubei en Chine, l'épicentre de l'épidémie, de ne pas retourner dans les usines et a dit aux travailleurs de signaler quotidiennement leur état de santé aux responsables, d’après un mémo interne que Reuters a pu examiner. Selon Reuters, l'entreprise a déclaré que les employés qui respectent les règles seront payés comme d'habitude et que ceux qui ne le font pas seront "sévèrement" punis, bien qu'elle n'ait pas donné de détails sur les punitions dans le document.Une ligne téléphonique est même rendue disponible par la société pour encourager les employés à dénoncer leurs collègues qui ont enfreint les règles, avec une récompense monétaire de 200 yuans (29 dollars), indique le document qui date du samedi dernier.Malgré le spectre de la baisse de la production et l'expédition des smartphones en Chine, Don Yew, analyste de Morningstar, ne prévoit qu’un impact "limité" sur la chaîne d'approvisionnement de Foxconn, affirmant que ses quatre filiales à Hubei ne représentaient que 1,8 % du chiffre d'affaires global de l'entreprise en 2018 et que des fournisseurs tels qu'Apple maintiennent une chaîne d'approvisionnement diversifiée. Toutefois, une propagation du coronavirus aux principaux centres de fabrication de smartphones comme Guangdong pourrait les amener à réviser les estimations financières de sociétés comme Foxconn, a déclaré M. Yew.Cette crise montre une fois de plus combien Apple reste très dépendante de la Chine, tant pour la vente de smartphones que pour sa chaîne d'approvisionnement et sa fabrication. Ceux qui attendent le prochain iPhone devraient s’apprêter à payer un peu plus que prévu si jamais le "gros" impact sur la production et les expéditions vers les clients est confirmé par un prolongement de délai de fermeture des usines par le gouvernement chinois.Source : Reuters Qu’en pensez-vous ?Que pensez-vous du fait qu’Apple concentre la fabrication de ses smartphones en Chine ?Pensez-vous qu’Apple va délocaliser ses usines après cette crise ?