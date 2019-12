Huawei devrait surpasser Apple pour devenir le numéro 2 mondial du marché des smartphones en 2019 Avec entre 230 et 250 millions d'expéditions de smartphones attendues cette année 0PARTAGES 3 0 Lors d’une récente conférence interne de Huawei, le DG de la division Consumer Business de Huawei, Richard Yu, aurait affirmé que les expéditions mondiales de smartphones Huawei s’élèveront à environ 230 millions d’unités cette année, voire plus, dépassant ainsi celles de l’iPhone d’Apple. Si ces informations s'avéraient exacte, Huawei deviendrait par la même occasion la deuxième marque de smartphones la plus populaire au monde pour le compte de l'année 2019, juste derrière Samsung. À ce propos, Yu a déclaré : « Nous avons surpassé l’iPhone d’Apple ».





Dans une annonce similaire effectuée plus tôt au cours de ce trimestre, les dirigeants de Huawei ont révélé que les expéditions mondiales de téléphones mobiles du groupe dépassaient les 200 millions d’unités. En se basant sur l’estimation préliminaire de 230 millions d’unités, le taux de croissance des expéditions mondiales de téléphones mobiles de la marque cette année atteint désormais les 12 %.



Les expéditions d’iPhone pour cette année n’ont pas encore été annoncées, mais en référence aux prévisions de la Bank of America selon lesquelles les expéditions mondiales d’iPhone atteindront 202 millions d’unités en 2020, il ne faudrait pas s’attendre à ce que les chiffres de la marque à la pomme de cette année soient supérieurs à cette valeur (ils pourraient même être inférieurs à 200 millions d’unités).



Les données montrent que les expéditions d’iPhone en Chine en novembre ont chuté de 35,4 % par rapport à l’année précédente. Cette contreperformance est probablement due à la rude concurrence à laquelle se livrent actuellement les fabricants chinois de smartphones sur leur marché local, ces derniers proposant de surcroit des appareils de très bonne facture qui n’ont rien à envier à leurs équivalents chez Apple ou Samsung et avec un rapport qualité/prix intéressant.





Richard Yu a confié que les expéditions mondiales des smartphones Huawei de la série Mate 30 -



Huawei a fortement augmenté sa part dans le segment de marché des smartphones haut de gamme au cours des dernières années. Mais dépasser l’iPhone ne constitue évidemment pas l’objectif ultime du géant chinois qui doit maintenant essayer de se rapprocher du leadeur actuel de ce marché : le coréen Samsung.



Les données de Canalys montrent que le troisième trimestre 2019 a été le plus prolifique de l’histoire en termes de ventes de smartphones sur le marché européen et que l’augmentation significative des livraisons de smartphones Samsung a été le moteur de la performance observée sur ce marché. Les ventes de smartphones Samsung dans la région ont atteint 18,7 millions d’unités, en hausse de 26 % par rapport à l’année précédente. En revanche, les expéditions de Huawei en Europe occidentale ont baissé de 17 % par rapport à l’année précédente.





En parallèle, un récent rapport du Korea Herald s’appuyant sur les données fournies par Strategy Analytics indique lui aussi que cette année le géant chinois terminera deuxième du classement des plus grands fabricants de smartphones avec environ 250 millions d’exemplaires expédiés, avec une part de marché estimée à 17,7 % d’ici la fin de l’année. Huawei sera devancé par Samsung qui, d’après les mêmes prévisions, devrait expédier 323 millions d’unités cette année et détenir 21,3 % des parts de marché.



